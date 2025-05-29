Семь вещей, которые забирают ваш ресурс

Бывает, что день только начался, а вы уже чувствуете пустоту внутри. Иногда люди теряют ресурс не из-за событий, а из-за микросливов энергии. Они невидимы, как трещины в стекле, и многие не замечают их сразу. Но именно они опустошают. О том, как избавиться от этого негативного влияния, нам рассказала Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Уровень энергии и контакт с собой

«Чем лучше вы понимаете собственные ощущения, состояния и потребности, тем легче вам управлять внутренними ресурсами. Осознанность помогает вовремя увидеть признаки стресса или переутомления и правильно реагировать на них», — рассказывает эксперт.

Необходимо слушать и слышать свое тело, чтобы поддерживать баланс сил и не допускать энергетического спада.

Когда энергия уходит без причины: личный опыт

Певица сама столкнулась с недостатком сил и решила поделиться своими ощущениями с другими женщинами. Когда она переехала в Америку после австралийской сцены, то думала, что начнет новую жизнь, но при этом нередко просыпалась с головной болью, усталостью в теле и тревогой в сердце.

Важно отметить, что Перукуа все делала правильно: занималась спортом, соблюдала режим, полноценно питалась. Но силы не возвращались. Однажды она села в тишине и задала себе вопрос: «Что забирает мою энергию?» Ответ пришел через тело — через напряжение в челюсти, боль в пояснице, тихое желание плакать. Начала слышать себя.

Что забирает наш ресурс

Чтобы восстановить силы, нужно проанализировать, что мешает вам поддерживать нормальный уровень энергии и как это исправить. Автор тренингов выделила несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

Подавленные эмоции

Силы уходят, если постоянно сдерживать свои переживания, не позволяя им проявляться. Это может негативно отразиться на вашем состоянии, лишить бодрости. Вы не поплакали, когда хотелось, не дали выйти раздражению, потому что «не время». Но тело все запоминает и реагирует по-своему.

Как действовать? Сделайте глубокий вдох. На выдохе произнесите любой звук: стон, вздох, «Ааааа». Не стоит стараться, чтобы это было красиво, главное — чтобы по-настоящему.

Неумение говорить «нет»

Вы сказали «да», потому что боялись отказать. Или потому что «так надо». Но ваше тело помнит каждое предательство себя.

Как действовать? Вспомните ситуацию, проговорите вслух: «Тогда я хотела сказать „нет“. Сейчас я разрешаю себе это сделать». Пусть тело услышит.

Отсутствие пауз

Вы живете на бегу. Утро — работа — заботы — сон. А где момент, когда вы останавливаетесь и просто дышите?

Как действовать? Закройте глаза. Почувствуйте, как воздух входит и выходит. Это пауза. Это — вы.

Сравнение с другими

Вы прокрутили ленту соцсетей и вдруг почувствовали себя хуже. Это произошло неосознанно, но тело сжалось.

Как действовать? Положите руки на грудь. Скажите себе: «Я — не она. Я — это я. Мое тело знает свой путь».

Заброшенное тело

Вы следите за другими людьми, но не за собой. Тело стало фоном, а не домом.

Как действовать? Потрогайте свои руки. Почувствуйте кожу, ее тепло. Спросите: «Ты здесь?» Ответ будет дан в виде ощущений.

Молчание там, где должна быть правда

Вы хотели сказать что-то важное, но промолчали. И теперь носите это, как камень, внутри себя.

Как действовать? Выпишите несказанные слова на бумагу. Прочитайте их — шепотом или громко. Главное — выпустить их наружу.

Страх чувствовать

Вы боитесь прикоснуться к боли. Думаете — разорвет. Но именно это и держит вас в зажиме.

Как действовать? Найдите 2 минуты тишины. Почувствуйте то, что под кожей. Это не страшно. Это — жизнь.

Почему тело все помнит

«Тело — ваш архив. Оно не забывает того, что ум решил замолчать. Но оно не мстит, а просто ждет, когда вы вернетесь. Когда послушаете. Когда скажете: "Прости. Я снова с тобой"», — говорит автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Практика „Возврат энергии“ от Перукуа

«Сядьте поудобнее, сделайте три глубоких вдоха. Положите руки на живот. Произнесите: "Я возвращаю себе то, что отдала. Мое внимание. Мое право. Мое чувство". Подышите еще немного. Почувствуйте, что вы дома».

Вы стараетесь жить в здоровом режиме, но все равно часто просыпаетесь уставшей.

«Тело — не аккумулятор. Это сосуд. Если он протекает — не имеет значения, сколько вы в него наливаете. Но не надо думать, что вы сломлены. Нет, вы просто устали носить то, что давно пора отпустить», — подытоживает наш эксперт.

Ресурс — это не кофе и не график. Это контакт с собой, который начинается с малого: с дыхания, со слова «нет», с прикосновения к руке. Если вы готовы вернуть силы уже сегодня, то важно услышать свой внутренний голос и изменить отношение к себе.