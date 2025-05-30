Почему молодые транжирят деньги, а не откладывают

Капучино из любимой кофейни, брендовые кроссовки, новый iPhone и ужины в модных ресторанах вошли в список обязательных трат у зумеров. Они признаются, что не представляют своей жизни без этих приятных, но дорогих мелочей, и вовсе не спешат откладывать деньги на стабильное и безопасное будущее. И речь идет не о представителях «золотой молодежи»: тенденция отдавать предпочтение сиюминутным удовольствиям в ущерб крупным материальным достижениям распространилась среди среднего класса. Как молодые люди разочаровались в долгосрочных сбережениях и почему они мечтают о зимовке у океана, а не о собственном доме — в материале «Ленты.ру».

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Завтра не существует

27-летняя уроженка Таиланда Нимарта Наранг, которая сейчас живет в США, несколько лет откладывала деньги на будущее по совету старших родственников. Однако пандемия коронавируса заставила ее пересмотреть свои взгляды. После долгой разлуки с семьей девушка съездила на родину в Бангкок и, вернувшись, вдруг поняла, сколько важных моментов жизни она упустила, пока усердно копила.

«Поездка домой показала, как много событий прошло мимо меня», — Лос-Анджелеса в Нью-Йорк — город, в котором всегда хотела жить, несмотря на высокую арендную плату. С тех пор она ни разу не пожалела: в мегаполисе девушка почувствовала себя по-настоящему «живой и реализованной».

«Вместо первоначального взноса по ипотеке — билет в новую главу жизни», — Нимарта Наранг, зумер из США.

Зумеры с детства помнят простую истину, которую им внушали старшие: чем раньше начнешь откладывать деньги, тем увереннее будешь чувствовать себя в будущем. Однако к 25-30 годам они успели пережить и мировой финансовый кризис, и локдаун, и политические конфликты. У многих из них сформировалось стойкое ощущение, что будущее — слишком неопределенное, чтобы ради него жертвовать сиюминутными радостями. Поэтому сегодняшняя молодежь не видит смысла в традиционном бережливом подходе.

45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет прямо заявили, что не станут откладывать деньги, пока жизнь не вернется в нормальное русло.

Более того, если старшие поколения мечтали накопить на собственный дом к 30 годам, то зумеры даже не рассчитывают когда-либо завладеть недвижимостью. Вместо этого они тратят средства на то, что приносит им удовольствие здесь и сейчас — будь то хобби, путешествия, модная одежда или гастрономические изыски. Финансовые консультанты обратили внимание, что у них сложился почти фаталистический подход к деньгам: раз традиционные способы построить стабильное будущее большинству недоступны, то деньги нужны для того, чтобы их тратить.

Вместо квартиры — авокадо-тост

Тенденция такова, что «дети» могут жить с родителями до 30 лет и при этом покупать себе статусные вещи за месячную зарплату.

«Вы живете в мамином подвале, зато у вас есть сумочка Coach», — критикует этот подход финансист Дэйв Рэмси.

Одна из главных причин отказа от накоплений — жесткие экономические реалии, с которыми столкнулось молодое поколение. Собственная квартира или дом (привычный символ успеха для родителей зумеров) превратились в недосягаемую мечту. Цены на недвижимость в крупных городах и ставки по ипотеке бьют рекорды, поэтому многие просто не могут позволить себе собственную жилплощадь.

16% составляла доля людей от 25 до 34 лет, проживающих с родителями, в 2023 году. А в начале нулевых — 11%.

Рост стоимости жизни обгоняет рост доходов. Молодые специалисты вынуждены тратить большую часть зарплаты на базовые потребности и живут «от зарплаты до зарплаты». The Guardian сообщает, что миллениалам и зумерам пришлось бы отказаться от всех мелких удовольствий вроде кофе и авокадо-тостов на долгие годы, чтобы накопить на первоначальный взнос, а в ряде крупных городов эти жертвы почти не сократят срок ожидания собственных квадратных метров.

Время, необходимое для достижения «большой цели», оказалось неподъемно долгим, и многие решили больше не откладывать жизнь на потом. Неудивительно, отмечает издание, что ценности изменились: для сегодняшней молодежи гораздо важнее получать новые впечатления и заниматься личностным развитием. В итоге деньги перераспределяются: вместо квартиры — абонемент в спортзал или сессии у психолога, а вместо машины — последняя модель iPhone.

Во имя хорошего настроения

Привычка радовать себя мелочами — самый простой способ справиться со стрессом. Мир последних лет преподносит молодежи одно испытание за другим, вызывая ощущение нестабильности. Психологи утверждают, что в такой ситуации покупка чего-то желанного работает как быстрый дофаминовый укол, который поднимает настроение и хотя бы ненадолго дает чувство контроля. И хотя импульсивные траты зачастую неразумны, они приносят эмоциональную разрядку.

Западные эксперты придумали для этого явления термин — doom spending (буквально — «тратить деньги в ожидании конца света»). По сути, это шопинг-терапия на фоне тревожности: когда будущее кажется мрачным, люди тратят деньги, чтобы порадовать себя здесь и сейчас.

«Единственное лекарство от хандры — купить себе новую пару обуви или ароматическую свечу за 75 долларов», — иронично описывают такое поведение журналисты.

Многие зумеры открыто признаются, что предпочитают потратить деньги на впечатления или вещи, чем держать их на черный день.

«Лучше я схожу на концерт любимой группы или слетаю в новое место, чем буду копить без ясной цели», — объясняют они.

Эта философия получила название soft life («мягкая жизнь»), где главное — психологический комфорт, баланс и удовольствие, а не гонка за достижениями. Затем возник тренд soft saving — то есть «мягкие сбережения», — при котором копить разрешается, но без ущерба для качества жизни.

Вместо строгих финансовых ограничений — life well lived — жизнь, которой можно наслаждаться.

Однако, следуя этим правилам, многие молодые люди фактически «проедают» все заработанные деньги и не формируют никаких глобальных запасов. В США у поколения Z уже фиксируют более высокий уровень задолженностей по кредитным картам, чем у миллениалов в их возрасте.

Но эксперты понимают причины этих трат.

«Это в каком-то смысле приверженность принципу YOLO — "живем один раз", — объясняет финансистка Глория Гарсия Сиснерос. — Если у молодых нет доступа к тем способам обретения богатства, что были у родителей (недвижимость, высокая зарплата), или нет тех же целей (брак, дети, дача), то они переопределяют для себя понятие хорошей жизни и просто тратят деньги в свое удовольствие».

По сути, спонтанные траты становятся для зумеров способом почувствовать себя счастливыми и полноценными в условиях, когда традиционные символы успеха для них недостижимы. Это своего рода протест против обстоятельств: если «правильный» сценарий не работает, нужно получить максимум удовольствия от альтернативного.

Сами же молодые люди преподносят такой подход как нечто позитивное. Они придумывают модные термины и тренды, превращая финансовую проблему в часть культуры treat yourself («побалуй себя»), и иронизируют над ней. Так, например, в TikTok набрал популярность тренд #DoomSpending, где пользователи делятся рассказами о своих импульсивных покупках «во имя хорошего настроения».

Выходит, что даже экономически трудные времена не останавливают от лишних трат. В 2022 году, несмотря на инфляцию и рост цен, расходы американцев на праздничные события достигли рекордных 964 миллиардов долларов — многие предпочли не отказываться от дорогих подарков себе и близким и от развлечений.

Нельзя жить хуже, чем другие

Cовременная культура потребления особенно повлияла на зумеров, которые проводят в соцсетях больше времени, чем представители других поколений. Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), TikTok и YouTube превратились в бесконечную витрину, где почти каждый пост — скрытая реклама определенного образа жизни. К этому добавились технологии «одного клика», такие как Apple Pay и Google Pay, и сервисы рассрочек — тратить деньги сейчас стало легко как никогда.

Социальное одобрение тоже важно: молодежи трудно удержаться от соблазна соответствовать тому уровню жизни, который они видят в профилях сверстников.

«Мы находимся под постоянным давлением. Когда все вокруг выкладывают фото из новых ресторанов и в брендовой одежде, невольно хочется им подражать — даже если для этого придется залезть в кредит», — комментирует финансовый консультант Шарлотта Гино nasdaq.com.

Страх «жить хуже, чем другие» заставляет молодежь тратиться на поддержание имиджа, а соцсети только усиливают иллюзию того, что это норма.

Кроме того, маркетологи и индустрия моды подогревают стремление зумеров к роскоши. Почти у каждого люксового бренда сейчас есть относительно доступные товары — та самая категория middle class luxury («роскошь для среднего класса»), за которую молодежь может и готова выложить деньги. Это может быть фирменный чехол для смартфона, помада люксовой марки или лимитированные кроссовки: цены на такие вещи высокие, однако все еще находятся в пределах досягаемости для людей со средним заработком.

«Многие потребители концентрируются на покупке одной модной и часто очень дорогой вещи, которая заставит их почувствовать себя лучше и подарит мгновенное удовлетворение», — отмечает издание Luxury Daily.

70% покупателей товаров класса люкс по всему миру будут составлять зумеры и миллениалы к 2030 году, по прогнозам Business of Fashion.

Социологи Netflix ради призрачной мечты накопить на квартиру.

Ключ к безбедному будущему

«Зачем копить на пенсию, которой может не быть, если можно проживать насыщенную жизнь сейчас?» — задаются вопросом зумеры.

И не беспочвенно: финансовый консультант в фирме Fruitful Наима Буш заявляет, что полагаться на систему социального обеспечения или традиционные пенсии — не самый безопасный вариант.

Представители поколения Z хотят тратить деньги на новый опыт. Некоторые планируют переехать в новую страну и пожить там несколько месяцев, другим важно создавать значимые воспоминания — например, посетить концерт Бейонсе. Тем не менее Буш обнаружила, что даже они испытывают тревогу относительно сбережений. Специалистка рекомендует молодым людям начать формировать привычку откладывать на будущее хотя бы понемногу.

«Ключ к безбедному будущему — это выработка привычки экономить, даже если это всего пять или десять долларов в месяц. При этом по мере увеличения вашего дохода не увеличивайте резко свои расходы», — Наима Буш, финансовый консультант.

И хотя концепция «жить здесь и сейчас» популярна, она подходит далеко не всем.

«Покупка недвижимости и автомобиля — это отличная цель, и она всегда была в списке моих материальных жизненных ценностей. Сейчас у меня есть дом — конечно, это не особняк с 17 ванными комнатами, а простой дом с удобствами, которые делают меня счастливым», — делится 30-летний IT-специалист из Германии Макс (имя изменено по просьбе героя).

Мужчина отмечает, что в юности он больше фокусировался на сбережениях и делал это последовательно.

«Первым результатом было то, что я смог позволить себе крутой и новый (как мне тогда казалось) BMW. Я просто купил его на накопленные деньги. Несколько лет спустя я приобрел служебную машину для своей компании, потом продал ее и инвестировал в недвижимость — купил первую квартиру в Берлине. Таким образом я сделал что-то полезное из своих сбережений», — поведал немец.

Макс считает, что добился успеха в достаточно раннем возрасте благодаря стратегическому планированию своей карьеры, а именно освоению актуальных технических навыков и развитию коммуникативных способностей.

«Конечно, всегда найдется кто-то более успешный, но я благодарен за то, чего я уже достиг, и за то, что ждет меня впереди. Мои навыки дарят мне преимущество на рынке и хороший доход — особенно во фрилансе, где я могу быть полезным не для одной, а сразу для нескольких компаний, — пояснил он. — Преданность одному делу помогла мне оказаться там, где я есть».

Программист признался, что на данный момент экономит нестрого — и тоже предпочитает «жить здесь и сейчас». Несмотря на то что он тратит много средств на путешествия, у него все еще остается возможность копить на будущее.