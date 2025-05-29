Чем полезна классическая музыка и как привить к ней любовь

Классическая музыка часто воспринимается как нечто пыльное и скучное — особенно в эпоху соцсетей, где внимание захватывают десятисекундные мемы и рилсы с диким монтажом. На фоне этой яркой и быстрой ленты симфония Бетховена или опера Пуччини кажется чем-то слишком долгим, сложным, слишком серьезным. Зачем вникать в строй гармоний и разворачивающиеся музыкальные темы, когда привычен другой формат? В общем, неудивительно, что для многих классика ассоциируется скорее с мучительными уроками музыки, чем с живым удовольствием.

Но классическая музыка звучит в фильмах, театральных постановках, балетах, да что уж там далеко ходить, даже в рекламе. И тем не менее, далеко не все люди готовы самостоятельно и целенаправленно слушать классическую музыку.

«Она, по сути, зашита в нас на уровне ДНК. Ведь то, что сейчас считается классикой, когда-то было современной музыкой и по сути, каждый человек, который живет в цивилизованном мире, так или иначе сталкивался с ней, пусть даже и в повседневной жизни, в утилитарном порядке», — утверждает джазовый певец Дмитрий Носков.

И рассказывает, как подружить в своей голове и восприятии мира классику и современность.

Почему так сложно воспринимать классику

Прежде всего из-за сложившегося мифа, что классическая музыка это — эстетская скукотища, которую ходят слушать только вечно спящие на концертах бабушки. Да и классические музыканты своим изрядным снобизмом в отношении слушателя иногда отталкивают потенциального любителя музыки от посещений подобных концертов.

«Эту музыку нельзя начинать слушать с наскока. Прежде, чем начинать это делать, ее нужно учиться понимать. Ведь в детстве мы учим алфавит, чтобы научиться читать, так нужно поступать и здесь», — говорит эксперт.

Как научиться ее понимать

Начинать, конечно же, стоит в детстве. С несложных пьес и форм, чтобы ухо ребенка просто привыкло к своеобразному звучанию. Уроки музыки в школе не должны ограничиваться разучиванием мелодий и текстов песен детского хорового репертуара, а должны приучать совсем юного слушателя понимать эту, с одной стороны непростую, но с другой стороны крайне благозвучную музыку, которая наполнена множеством смыслов.

Ни для кого не секрет, что ребенок, который занимается музыкой в той или степени, значительно легче учится и в общеобразовательном плане. Да и, как говорят многие ученые, изучающие вопрос влияния музыкального развития на мозг человека, музыка в нашем мозгу занимает значительно большую часть сознания.

Зачем учить ребенка классической музыке

Мы воспринимаем музыку значительно лучше и проще, чем вербальную информацию. Человек слушающий классическую музыку значительно тоньше чувствует этот мир. Эмоциональный спектр сильно шире, чем если этого не происходит. Находясь на классических концертах, мы видим, как музыка создается здесь и сейчас в реальном времени — людьми, сидящими на сцене.