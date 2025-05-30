Пара с разницей в возрасте в 28 лет рассказала о сексуальной жизни

Британская пара с разницей в возрасте более чем в два раза рассказала о своей необычной сексуальной жизни. Историю 54-летнего Бенджи и 26-летней Авы опубликовало издание The Guardian.

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По словам Бенджи, они с Авой сблизились, когда он был начальником девушки и был женат, однако после начала романа он развелся.

«Прошло несколько месяцев, прежде чем мы занялись сексом. В первый раз, когда мы были близки, мы не снимали одежду. Я помню ее запах и то, какой мягкой была ее кожа. У меня не было эрекции несколько лет, что привело к окончанию сексуальной жизни с бывшей женой, и с Авой я заново открыл для себя удовольствие», — рассказал он.

Мужчина добавил, что они с девушкой практикуют БДСМ.

«Мы оба верим в права женщин и равенство, но одно другому не противоречит. Ава любит, когда ее шлепают, и это меня возбуждает. Иногда мы разыгрываем сценарии, где она была мне неверна, а я ее наказываю», — уточнил он.

Сама Ава сомневается, что хочет продолжать быть в подчиненной роли в сексе.

Ава добавила, что Бенджи действительно проявляет уважительное отношение к ее желаниям и, когда он впервые остался у нее на ночь, секса не было. Они не спали всю ночь и только гладили друг друга через одежду.

«Теперь мы с Бенджи ведем совместный бизнес, мы единственные сотрудники и иногда разыгрываем роли, в которых он босс, а я секретарша. Мы находим эту динамику захватывающей, занимаемся сексом в офисе и используем наше рабочее пространство как часть фантазии», — Ава.

При этом они уточнили, что не считают себя парой в полном смысле этого слова и разрешают друг другу встречаться с другими людьми.

Ранее коуч по отношениям Седеф Салим назвала разницу в возрасте, критичную для отношений. Салим со ссылкой на профессиональный опыт заявила, что труднее всего договариваться парам с разницей в возрасте, напоминающей их разницу в возрасте с родителями.