Сексолог подсказал техники для достижения сквирта

Струйный оргазм у женщин может случиться во время внутренней стимуляции клитора, считает коуч по сексу Лола Джин. Технику его достижения она описала в интервью Men's Health.

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Прежде всего секс-педагог отметила, что не все женщины могут достичь сквирта, а те у кого это получается, далеко не всегда получают удовольствие от процесса. Поэтому она призвала не расценивать этот вид кульминации как наивысшую степень оргазма, которую непеременно надо ощутить.

«Подобные установки только усиливают давление и приводят к разочарованию. Поэтому лучше просто наслаждаться близостью», — объяснила Джин.

Тем не менее сексолог считает, что ради эксперимента можно попробовать технику для достижения женской эякуляции. Начинать, по ее словам, нужно с долгой прелюдии. При сильном возбуждении она посоветовала приступить к мягкой стимуляции точки G, расположенной внутри влагалища. Джин отметила, что для этой цели подойдут позы «догги-стайл» или «бабочка», когда партнерша лежит на спине, положив ноги вокруг шеи партнера. Однако, по ее словам, чаще всего сквирт получается при стимуляции эрогенной зоны пальцами или секс-игрушкой в форме буквы С.

Эксперт утверждает, что о приближении струйного оргазма говорит сильная влажность половых органов. В этот момент, по ее словам, большинство женщин останавливаются, так как у них возникает ощущение, похожее на позыв к мочеиспусканию.

«Это абсолютно верное чувство, так как выход жидкости осуществляется через уретру. В этот момент партнеру нужно помочь женщине расслабиться и продолжать стимуляцию», — проинструктировала она.

Ранее бренд секс-игрушек провел опрос и выяснил, что мужчины сильнее всего возбуждены утром, а женщины больше настроены на близость поздно вечером. Сексолог Эйприл Мария добавила к этому, что на предпочитаемое время секса также влияет возраст.