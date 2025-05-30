Если, вернувшись из магазина, вы обнаруживаете, что набрали полные пакеты вещей, продуктов и товаров, покупать которые вовсе не планировали, знайте: вы не одиноки. Количество людей, совершающих спонтанные покупки, растет год от года. Еще в 2021 году, согласно опросу ВЦИОМ, 7% респондентов не могли удержать себя в руках каждую неделю, то в 2025-м, по данным ВТБ, их число увеличилось до 41%.

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Импульсивные покупки, конечно, приносят сиюминутную радость, но когда в конце месяца смотришь на траты, цифры могут перечеркнуть все полученные ранее эмоции. Однако если знать, как не потратить лишнего при походе в магазин, можно сэкономить до трети бюджета.

Подготовка к походу в магазин

Самое разорительное, что может случиться с вами во время похода в магазин, это если вы пойдете за продуктами на голодный желудок или зайдете просто так, не зная, чего вам хочется, и наберете ненужных вещей. Поэтому в любой ситуации, за чем бы вы ни собрались в магазин, стоит первым делом составить список покупок.

Разберем на примере продуктов. Решили, допустим, приготовить борщ. Для него нужны свекла, картофель, лук, капуста (кто-то предпочитает и без нее), чеснок (тоже, впрочем, опционально). Если не хотите набрать лишнего, составьте список необходимых для борща продуктов и строго его придерживайтесь. Это поможет не потратиться на ненужные борщу ингредиенты: макароны, конфеты, пиво, чипсы и так далее.

Так же можно поступить и с меню на неделю. Спланируйте его заранее, чтобы не набрать пакеты еды. Заранее спланированный недельный рацион может показаться скучным, но эффект от экономии — намного приятнее.

Кроме того, перед походом в магазин, проверьте, какие запасы есть у вас дома. Не знаете, что из всего этого приготовить? Загляните в рецепты, которых сейчас в интернете много.

Если же ваши полки от запасов не ломятся, есть хочется, а потратить лишнего никак нельзя, установите четкий бюджет, который сможете себе позволить спустить на еду. Для этого проанализируйте, сколько вообще вы на нее тратите каждый месяц и какие покупки были явно лишними. Вычтете траты на них из планируемого бюджета, и получите более-менее нужную сумму.

Другое дело, когда денег в целом немного, и вы и без того не позволяете себе лишнего, но и это кажется неподъемной для бюджета суммой. Здесь придется в чем-то себя урезать. Например, вы выяснили, что тратите в месяц 20 тысяч рублей только на продукты, но хотите снизить траты хотя бы до 15 тысяч. Чтобы легче было это сделать, заведите себе отдельную «продуктовую» банковскую карту, переводите на нее необходимую сумму и старайтесь не выходить за установленный лимит.

В магазине

Собираясь в магазин, не забудьте взять с собой тот самый список продуктов, который вы составили, и строго его придерживайтесь. Не берите то, чего в этом списке нет.

Чтобы проще было это сделать, не ходите в магазин на голодный желудок или в стрессовом состоянии. В первом случае вы, скорее всего, поддадитесь соблазну набрать еды больше, чем вам хотелось бы (причем совершенно ненужной — йогурты, чипсы, готовые блюда), во втором вам захочется поднять себе настроение (обычно в этом нам помогают тортики, конфеты и прочие сладости), и эндорфин наверняка дорого обойдется.

Кроме того, сравните цены на одни и те же продукты в разных магазинах (если их у вас поблизости больше одного). Часто бывает так, что разница между ними существенна. Например, бутылка подсолнечного масла в одном магазине может стоить 400 рублей, в другом — 200 рублей. Но здесь нужно быть внимательнее и понимать, где это действительно полезные акции, а где — маркетинговые уловки.

Одна из популярных схем — задрать до небес якобы старую цену, а новую выставить такую, что в соседнем магазине покупка окажется выгоднее. Маркетологи считают, что покупатели падки на желтые ценники (и в этом они правы) и не стесняются в «выгодных» предложениях. По такому же принципу могут продавать три одинаковых продукта по цене двух. Выглядит такая акция соблазнительно, но задумайтесь: так ли вам нужны три палки колбасы, если в вашем списке покупок не было не одной.

Еще одна уловка поджидает вас уже на входе. Вы можете не догадываться, но эта уловка — тележки. На первый взгляд это выглядит обычной услугой для удобства покупателей. Такой подход круто увеличивает средний чек. Это как с иллюзией Дельбофа, которая доказала, что чем больше тарелка, тем больше еды мы в нее кладем. Поэтому тележке лучше предпочесть стандартную корзинку.

И обходите стороной зоны с акционными товарами. Сюда обычно выкладывают товары, от которых магазин хочет поскорей избавиться, или что-то сезонное. Не исключено, что вы встретите здесь то, что всегда забывали купить, но, скорее всего, это будут просто внеплановые покупки. Так что идите прямиком к тем отделам, в которые собирались изначально.

Другая часть магазина, где вы рискуете запросто и впустую оставить несколько сотен рублей, это стеллажи около кассы. Пока стоите в очереди, товары на них могут так намозолить глаза, что вы решите их купить. Но если вы раньше не положили их в корзину, не стоит и начинать.

Психологические аспекты

На импульсивные траты также влияют эмоции. И неважно — положительные или отрицательные. Позволить себе лишнего в магазине одинаково легко хоть во время прилива сиюминутной радости, хоть при грусти. В первом случае мы просто ловим кураж, бывает сложно остановиться, во втором пытаемся заполнить пустоту на душе, полагая, что покупка чего-либо принесет нам счастье, и чувства неудовлетворенности станет меньше.

В этом случае вас могут выручить несколько приемов. Например, действенный способ не поддаться импульсивным покупкам — поставить себе цель. Большую. Накопить на машину или погасить ипотеку раньше срока. Если в момент, когда вам необузданно захочется что-то купить, вы вспомните о своей цели, это охладит ваш покупательский пыл.

Еще один способ — задать себе несколько вопросов перед покупкой:

Почему вы это приобретаете? Как приобретение улучшит вашу жизнь? Вписывается ли покупка в ваш бюджет?

Честно отвечая на эти вопросы, вы обнаружите, что большинство покупок вам вовсе не нужны. Если же здесь и сейчас вы не можете ответить себе на поставленные вопросы, возьмите паузу и обдумайте необходимость покупки в следующие 24 часа. Вполне вероятно, что за это время вы остынете и на холодную голову определите триггеры, которые чуть не заставили вас импульсивно потратить деньги, — вы хотели справиться с трудностями или отпраздновать удачный день?

Определив эти триггеры, вы сможете заодно подумать, есть ли что-то еще, что могло бы вызвать у вас такие же положительные эмоции, как и эта импульсивная покупка. Составьте список того, что вам нравится делать, к чему вы сможете обратиться в следующий раз, когда захотите купить что-нибудь ненужное.

Технологии в помощь

Советы советами, но эмоциональные и импульсивные траты порой очень сложно контролировать, и нужно обладать недюжей выдержкой, чтобы следовать рекомендациям.

На помощь тем, кому совсем сложно контролировать свои траты, придут приложения для учета расходов. Большинство из них по функционалу похожи друг на друга: вы вручную добавляете доходы и расходы, создаете категории поступлений и трат, приложение анализирует ваш бюджет и предложит варианты экономии. Рассмотрим некоторые примеры таких приложений.

«Дзен-мани»

Что умеет:

бесплатная интеграция с банками России и СНГ;

распознает уведомления от банков и предлагает подключиться к ним напрямую;

сканирует QR-коды с чеков;

автоматически добавляет расходы;

добавляя расход, вы можете указать местоположение, а спустя время — посмотреть, где вы тратите больше всего.

Есть платная и бесплатная версии. Они отличаются тем, что в платной аналитика более продвинутая, но для обычного использования в быту хватит и бесплатной.

«Тяжеловато»

Что умеет:

вы вносите в приложение свой личный бюджет, а оно рассчитывает, сколько денег в день вы можете потратить;

если вы превысите лимит трат или, напротив, потратите меньше, приложение составит новый бюджет.

Это приложение полностью бесплатное и пригодится тем, кто хочет научиться контролировать свои траты: посмотрев, сколько еще вы можете сегодня потратить, возможно, откажетесь от очередной покупки.

«Деньги ОК»

Что умеет:

помогает анализировать финансы и планировать бюджет;

распределяет доходы и расходы на категории, чтобы вы могли конкретно видеть, на что и в каких количествах уходят деньги;

возможно бесплатное подключение нескольких устройств — чтобы пользоваться приложением всей семьей;

есть возможность скачивания данных в формате Excel.

У этого приложения есть бесплатная и платная версии. Во втором случае появляется больше категорий, можно посмотреть аналитику за год, учесть кредиты, выбрать светлую или темную темы.

CoinKeeper

Что умеет:

отслеживает доходы и расходы;

анализирует показатели за разные периоды времени;

ведет совместный бюджет;

предупреждает, если вы превысите расходы на выбранные вами виды покупок;

поддерживает несколько валют.

В платной версии больше категорий доходов и трат, можно установить личные финансовые цели, напоминания о регулярных платежах и внесении новых трат.

Хитрости, которые сохранят деньги в магазине

В деле планирования бюджета нет ничего сложного. Главное — начать. На первых порах будет сложно, но постепенно, когда вы станете видеть эффект от своих действий, появится даже спортивный интерес — сколько вы сумеете сэкономить в следующий раз.

Чтобы было проще втянуться в процесс, начните с самых элементарных способов. Составьте список покупок перед походом в магазин, чтобы не набрать лишнего. Если идете за продуктами, старайтесь делать это не на голодный желудок, иначе рискуете купить много ненужного.

Совсем не лишним будет подключить кэшбэк и обзавестись дисконтными картами магазинов, особенно тех, в которых вы часто бываете.

Помните, что маркетологи и мерчандайзеры сделают все возможное, чтобы выставить свои товары в выгодном свете, но не дайте себя обвести и прежде чем что-то приобрести, подумайте лишний раз (а лучше два), действительно ли все это вам необходимо.

Ну а если вам кажется, что экономить — это слишком сложно, поставьте перед собой большую и приятную цель. Например, купить машину (или еще что существенное, чем вам давно хотелось обзавестись, но не хватало денег), закрыть ипотеку или накопить на первый взнос. И идите к этой цели — увидите, как шаг за шагом она будет становиться все более достижимой.