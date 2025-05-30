Стало известно, чего хотят достичь россияне до брака

В последние годы многие россияне стремятся прежде всего обеспечить свою стабильность и комфорт перед вступлением в брак. Они все чаще говорят о том, что для них важно самореализоваться, прежде чем сделать серьезный шаг в личной жизни. Какие условия могут обеспечить семейную жизнь — в данных опроса аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Одним из главных условий, которые молодые люди рассматривают перед браком, является финансовая подушка. 67% участников опроса осознают, что стабильный доход — основа для семейной жизни. Размер такой «подушки» варьируется от нескольких месяцев до года обеспечения жизни для пары.

Другим значимым условием вступления в брак является наличие собственного жилья. Многие россияне мечтают иметь хотя бы однокомнатную квартиру или свою долю в большом помещении. Причем желание касается в равной степени как мужчин, так и женщин. 59% опрошенных считают, что наличие собственного жилья — минимальное условие для оформления отношений.

Карьера также играет важную роль. Молодые люди стремятся заработать профессиональный статус, чтобы испытывать уверенность в будущем — для 48% опрошенных это обязательное условие.

Еще одним «фактором брака» является автомобиль. Хотя респонденты не считают машину ключевым условием для свадьбы, наличие автомобиля для 22% определяет более комфортную повседневную жизнь.

Стремятся россияне до брака и к тому, чтобы получить не только высшее, но и второе высшее образование. Это, по мнению 14% участников опроса, залог стабильной карьерной перспективы и более высокого дохода.

Что касается длительности отношений до момента, пока один из партнеров не сумеет достичь необходимого «минимума» для брака, то наиболее ожидаемый период составляет 2–3 года. Так ответили 51% респондентов. В более зрелом возрасте этот период может достигать 5–7 лет.