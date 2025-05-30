Эксперты выяснили, каких героев сказок россияне считают психами

Книжный сервис "Литрес" в преддверии Дня защиты детей провел исследование и выяснил, что 92% респондентов считают, что у персонажей сказок есть психологические проблемы, а по мнению 30% опрошенных, подобная литература токсична и формирует неправильные установки, убеждения и модели поведения, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

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«Неудивительно, что современным родителям многие сказки нашего детства кажутся неоднозначными и даже токсичными. Дело не в том, что эти истории плохи, а в изменившемся культурно-социальном контексте и положении женщин в обществе, подходе к воспитанию и восприятии мира в целом», — считает редактор художественной литературы группы компаний "Литрес" Анна Данилина.

В ходе исследования выяснилось, что около трети пользователей считают классические детские сказки вредными и токсичными. Более половины из них (77%) убеждены, что такие произведения создают ложное восприятие норм женского поведения. Среди других причин, вызывающих негативное отношение к сказкам, выделяются воспитание чувства жертвы (68%) и навязывание патриархальных ценностей (62%). В то же время более половины респондентов (53%) отмечают положительное влияние сказок на развитие личности, а треть читателей (35%) регулярно рассказывают подобные истории своим детям.

Самой токсичной сказкой оказалась "Золушка" - так считают 70% опрошенных, за ней идут "Русалочка" (51%), "Морозко" (45%), "Дюймовочка" (41%) и "Красавица и Чудовище" (40%).

«Героини сказок ведут себя пассивно, часто терпят роль жертвы, не пытаются понять свои истинные желания и ничего не стараются изменить. Так, Золушка живет в доме отца на правах служанки, Русалочка отказывается от собственной природы ради эфемерной любви к тому, кого даже не знает, Марфуша безропотно принимает издевательства мачехи и инфантилизм отца, Дюймовочка плывет по течению сначала буквально, потом фигурально, Красавица мечтает изменить Чудовище и соглашается быть его пленницей», — отметила Данилина.

Несмотря на признание токсичности некоторых сказок, пользователи продолжают читать их детям, поскольку 57% считают, что спорные моменты можно обсудить с ребенком, 37% полагают, что неоднозначность таких произведений способствует развитию критического мышления, а 36% убеждены, что формирование личности в основном зависит от семейных ценностей, а не от литературы.

«Персонажи ожидают чуда, которое все изменит, как на картинках "успешного успеха" из соцсетей, но это не работает. Отказываться от сказок не нужно, просто не забывайте: дети берут пример в первую очередь с вас», — заключили в сервисе "Литрес".

Методология

Опрос проводился в мае 2025 года среди более чем 700 пользователей из разных городов России. Респондентам было предложено ответить на вопросы через google-форму. Пользователи могли выбрать как готовый вариант ответа, так и добавить свой. Участники могли выбрать один или несколько вариантов ответа. Под классическими детскими сказками в данном контексте понимаются фольклорные и авторские произведения, созданные до 1900 года. В предложенных вариантах перечислены популярные сказки, которые могут оказывать негативное влияние на психику ребенка и содержат спорные с точки зрения современного общества ценности.