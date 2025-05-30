Психологи изменили свои взгляды на связь между дистрессом и благополучием

Дистресс и благополучие — это не противоположные, хотя и тесно связанные аспекты психологического здоровья, установили австралийские ученые. Своими выводами они поделились на страницах Journal of Affective Disorders.

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«Долгое время считалось, что дистресс и благополучие — это противоположности, и снижение одного автоматически приводит к увеличению другого», — пояснил Джексон Мейсон Стивенс, исследователь психического здоровья и благополучия в Университете Западной Австралии.

Строго говоря, для психологов это не стало громким открытием.

«Хотя предыдущие исследования показали, что дистресс и благополучие не являются противоположностями, наша работа впервые изучила эту взаимосвязь в повседневной жизни людей с психическими расстройствами», — поделился Мейсон Стивенс.

Исследование изучило, как люди переживают психологический дистресс (негативные эмоции, подавленное настроение) и психическое благополучие (положительные эмоции, смысл и цель).

В эксперименте участвовали 345 человек — психически здоровых и тех, у кого диагностировано психическое расстройство. В течение недели они шесть раз в день заполняли опросники, что позволило ученым оценить их сиюминутные переживания в повседневной жизни.

Оказалось, уровень дистресса и благополучия не связаны четкой обратной корреляцией, что выглядело бы логично, а могут сосуществовать и изменяться независимо друг от друга.

«В повседневной жизни, когда уровень дистресса у человека повышается, его благополучие не обязательно снижается пропорционально, и наоборот. Это справедливо и для людей с психическими расстройствами. Более того, мы выяснили, что у людей с депрессией дистресс и благополучие не только остаются разными аспектами, но и могут быть еще более независимыми», — рассказал исследователь.

Результаты подчеркивают важность оценки как дистресса, так и благополучия у клинических пациентов, поскольку уровень дистресса не всегда точно отражает их психологическое благополучие. Кроме того, для лучших результатов терапии авторы призывают коллег придерживаться двухстороннего подхода: снижение дистресса и повышение благополучия.