Психолог оценил возможный эффект самозапрета на азартные игры

Госдума одобрила законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Это в целом позитивная мера, особенно с учетом большого количества игроманов в стране, считает психолог Екатерина Кольцова. В беседе с 360.ru она назвала это серьезным заболеванием, подчеркнув, что новый механизм может стать своего рода «якорем» для впавшего в манию человека.

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Как и любую болезнь, игроманию следует лечить с психиатром и психотерапевтом, подчеркнула эксперт. Что касается самозапрета, то решение об этом человек может принять в момент, когда его психика еще не истощена, а сам он пребывает в стабильном состоянии. Чтобы воспользоваться инструментом, нужно обратиться в букмекерскую контору или тотализатор. Отменить решение можно с помощью нового документа, который следует либо принести лично, либо отправить дистанционно.

Психолог напомнила, что в периоды мании человек с игровой зависимостью теряет над собой контроль – у него появляется уверенность, что он точно выиграет в следующий раз. Кольцова сравнила это с состоянием алкоголика и наркомана, подчеркнув, что при желании человек всегда найдет способ сыграть еще раз. К тому же законопроект предполагает возвращение возможности стать игроком после заполнения заявления, напомнила она.

«Сложно сквозь вот такое пограничное состояние психики пробиться логикой, — добавила специалист. — Есть надежда на то, что он в моменте мании будет вспоминать о том, из-за чего он принял решение поставить самозапрет. Но насколько это будет работать, где можно принести просто другую бумажку написать, непонятно».

Для победы над зависимостью важно не следовать иррациональным импульсам, стараясь подключать здравое мышление. В данном случае самозапрет как раз может помочь, сработав как «якорь» и напомнив, что человек отказался от пагубной привычки ради чего-то важного, заключила психолог.

Напомним, законопроект о самозапрете на игроманию депутаты приняли пока только в первом чтении. Документ позволит гражданину исключить себя из списка участников азартных игр – речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.