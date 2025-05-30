Буллинг на работе: почему коллектив может начать травить сотрудника

В современном рабочем пространстве все больше внимания уделяется вопросам корпоративной культуры, психологического климата и благополучия сотрудников. Однако, несмотря на это, проблема буллинга — систематического травли и психологического давления — остается актуальной. Почему коллектив может травить одного из своих членов? Разберемся в причинах этого явления с экспертом.

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Причин буллинга может быть очень много, но основная причина такого явления – это не схожесть с другими членами коллектива по разным факторам: сотрудник моложе, умнее или глупее, объяснил ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

«Как правило, инициатором буллинга выступает формальный лидер, а после он подключает в процесс травли других сотрудников коллектива. Хочется уточнить, что лидеры делятся на две группы - формальные и неформальные. Формальный – это начальник, директор, командир. И есть те, кто проходит руководством по документам. Неформальные лидеры - это психологические лидеры, которые могут влиять на поведение коллектива. Не всегда формальный и неформальный лидер - это одно лицо, хотя и такое не исключается», - рассказал психолог.

Как правило, предметом буллинга, помимо того, что этот человек чем-то не похож на других или на лидера, обязательно должен вестись на такую форму травли.

«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», - уточнил эксперт.

По словам эксперта, когда лидеру что-то не нравится в человеке, он начинает об этом говорить коллегам и они к буллингу. При этом травля на работе может выражаться как в психологической травле, так и физической.

Сергей Лунюшин отметил, что в современном мире чаще «востребован» именно психологический буллинг. Физической же встречается крайне редко и в основном в мужском коллективе.

«Подчеркну, что в женском коллективе психологического булинга больше, чем в мужском. Кроме того, такой вид травли многогранен. Например, это игнорирование человека, обсуждение за спиной, какие-то смешки, издевки», - добавил собеседник издания.

Собеседник уточнил, что самое страшное – когда недовольство к человеку проявляет лидер, который является в том числе руководителем коллектива. Тогда помимо психологического давления, к неугодному сотруднику применяются финансовые «наказания».

Например, урезание заработной платы, закрепления дополнительных обязанностей, постановка нереальных задач.

«Так что же делать, если человек почувствовал, что по отношению к нему проявляется буллинг? Во-первых, желательно выяснить, кто был инициатором травли и по возможности обсудить эту тему с ним, Если это не получается, тогда нужно постараться игнорировать буллинг. Если и это не выходит, то можно привлечь адмистрацию для решения этого вопроса. Однако если уже и это в данной ситуации не получается, тогда однозначно стоит менять работу», - посоветовал психолог Сергей Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что у каждой жертвы буллинга на работе самая основная задача изначально не реагировать на насмешки и издевательство.

«Отвечать, конечно, необходимо, но повторюсь, если это физический буллинг, который сейчас является редким явлением», - комментирует психолог.

Сергей Лунюшин предупредил: чем лидер сильнее сплотил коллектив, тем сильнее может быть буллинг. В обратной ситуации, буллинг будем слабым и непродолжительным, но при одном условии - на травлю не стоит вестись.