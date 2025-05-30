Почему из-за тревоги люди набирают вес

Только правильное питание и спорт не помогут в борьбе с ожирением, это всегда работа с головой, достижение внутренней безопасности, заявила НСН психолог Кристина Егиазарова.

© nsn.fm

Тревога является главной причиной набора лишнего веса, заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

«Есть три главные причины ожирения. Первая причина – это эмоциональный голод, когда у человека апатия, психологические проблемы в семье. Вторая причина – это внутреннее ощущение нереализованности, когда человек недоволен тем, чем он занимается, не получает удовлетворения от своей профессии. И самая глобальная причина – тревога. Люди, которые родились до 2000 года, это люди, которые очень склонны к тревожности. Тревожность – это базовая потребность контролировать происходящее. Когда много факторов меняется внешних, у человека формируется тревожность. Отсюда начинает расти кортизол в теле. Это сразу влияет на наш сон. Поэтому просто правильное питание и спорт не помогут, это всегда работа с головой, достижение внутренней безопасности», - рассказала она.

Бодипозитив приводит к тому, что люди считают ожирение нормой, а также пропагандируют это в семье, передают опасный стиль жизни детям, заявил ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.