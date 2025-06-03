Личность на «паузе»: как на нас влияет хроническое напряжение

Эмоции выгорают, тело тяжелеет, голова забита не мыслями, а туманом. Иногда это состояние мы принимаем за усталость, сезонную хандру или просто плохое настроение. Но на самом деле речь идет о куда более глубокой проблеме — хроническом напряжении, которое со временем будто ставит вашу личность на «паузу». Подробнее о нем в беседе с «‎Рамблером» рассказала Анжелика Еременко.

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Как выглядит «замороженное» состояние?

В современном динамичном мире эмоциональное выгорание может проявляться постепенно, изначально с небольшими «звоночками». К примеру, вы просыпаетесь утром и чувствуете вялость, усталость, апатию, может быть и головная боль Анжелика Еременко Психолог клиники «Аксона», врач высшей категории.

Казалось бы, все привычно, но внутри — пустота. Сначала вы теряете интерес к хобби, к обычным радостям вроде фильма или звонка подруге. Потом — к работе. Наконец — даже к себе.

Вдруг пропадает интерес к работе, семейным делам, хобби. Чувствуете, что становитесь невнимательным и забывчивым — ухудшается память и внимание. Если ко всему этому прибавляются симптомы бессонницы, и вы просыпаетесь несколько раз за ночь, можно с уверенностью сказать, что у вас все признаки эмоционального выгорания Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Это не лень — это системный сбой. И если анализы в порядке, а жить все равно тяжело, значит, проблема — в нервной системе.

Почему мы «застреваем»?

Причин у этого состояния много: давление на работе, сложные отношения, информационный шум. Все это накапливается, превращаясь в непрекращающийся внутренний сигнал тревоги.

По моему опыту, чаще всего состояние выгорания напрямую связано с накопленным стрессом, профессиональной неудовлетворенностью и проблемами на работе. Человек чувствует постоянную усталость, становится раздраженным, беспричинно агрессивным. Его преследует постоянное ощущение неудачи Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Вы перестаете себя слышать. Уходит спонтанность, интерес, эмоциональный отклик. Ваша личность — активная, яркая, живая — будто замирает в ожидании, когда станет «можно».

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Что делать, если вы на этой «паузе»?

Прежде всего — не игнорировать сигналы. А лучше — попробовать мягко вывести себя из этого внутреннего тупика. Самый действенный способ справиться с ситуацией — переключить внимание и поехать в отпуск, отдохнуть от коллектива и рабочего процесса.

Если вы не можете взять полноценный отпуск, включите режим бережной самопомощи. Ваше тело — это первый союзник. Порадуйте себя посещением спа, бассейна, бани, массажа — вам необходимо расслабить тело. Через проработку телесных зажимов уйдет тревога, вам станет легче.

Когда тело напряжено, оно буквально «держит» стресс. Снятие этого напряжения помогает вернуть доступ к чувствам, к живому восприятию. Но и ум тоже требует переключения.

Переключите внимание на интересную для вас историю — посмотрите веселую комедию, прочитайте книгу, займитесь приятным для себя делом. Вам необходимо переключиться Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Практики самопомощи

1. Упражнение с ручкой и листом

Если вас грызет нерешенный конфликт — достаньте бумагу. Возьмите лист бумаги и подробно пропишите ситуацию, постарайтесь проработать ее как бы со стороны. Такая практика подскажет вам решение проблемы. И ответ к вам придет сам собой. Такой прием не только дает ощущение контроля, но и позволяет эмоционально отстраниться — взглянуть на себя снаружи.

2. Визуализация

Представьте себе, что у вас на коленях сидит маленький мурлыкающий котенок. Погладьте его, переключитесь на состояние приятного расслабления. Если не любите животных, найдите свою точку опоры — образ, музыку, воспоминание. В крайнем случае — крикните!

Представьте, что вы перед большой рекой, и вам надо позвать лодочника, чтобы переправиться на другую сторону. Кричите: «Эй, лодочник! Эй, там, на другом берегу, плывите сюда. Мне надо переправиться» Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Это, конечно, метафора. Но она помогает мозгу переключиться с тревоги на фантазию, а значит — запустить процессы саморегуляции.

3. Дыхательное упражнение

Проговаривайте вдох — вдыхаете, задерживаете дыхание на четыре счета и выдох — выдох длиннее, чем вдох. Повторять это упражнение надо не менее десяти раз.

4. Направление внимания в себя

Закройте глаза, положите руку на сердце и прислушайтесь, как оно работает — без остановки, чтобы мы были здоровы и счастливы. Улыбайтесь своему отражению в зеркале. Иногда простое внимание к себе возвращает нам ощущение жизни.

Когда пора к специалисту?

Если самостоятельно справиться с эмоциональным пике не получается, обратитесь к психологу, психотерапевту — специалист обязательно поможет вам стать спокойным и научиться радоваться жизни, возможно поменять свой сценарий на позитивный.

Иногда достаточно бережного внимания, дыхания, прогулки. Иногда нужен отпуск. А иногда — человек, который поможет вам выйти из этой «паузы» и нажать кнопку «play».

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