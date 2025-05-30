Что такое газлайтинг и как его распознать

Газлайтинг — это метод психологического воздействия, при котором манипулятор систематически подрывает уверенность жертвы в её восприятии реальности. Термин возник благодаря пьесе и фильму «Газовый свет» («Gas Light»), где показан пример такой тонкой и настойчивой манипуляции.

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Сюжет повествует о мужчине, который тайно меняет расположение предметов в доме и прячет вещи, чтобы жена начала сомневаться в своей памяти и рассудке. Название связано с газовым освещением викторианской эпохи: героиня замечает, что свет меркнет, но муж убеждает её, что это лишь её фантазия. На самом деле освещение действительно менялось, поскольку он включал газовый свет в другой части дома, пока искал спрятанные драгоценности.

Главный манипулятор заставляет жертву усомниться в собственной адекватности, выставляет её глупой и эмоционально нестабильной, отрицает её чувства и важные для неё факты.

О признаках газлайтинга и способах его распознавания психолог и love-наставник Жанна Метель рассказала в интервью сайту «Южный федеральный».

Она выделила три ключевых приёма газлайтинга:

Внушение сомнений в памяти жертвы. Например, после обсуждения какой-то темы манипулятор на следующий день отрицает сказанное и обвиняет жертву в плохой памяти: «Ты не помнишь, что говорил», «Ты меня не слушаешь».

Подрыв уверенности в собственной адекватности. Например, если женщина начинает переживать из-за исчезновения мужчины, он обвиняет её в истеричности и необоснованных страхах, утверждая, что всё в порядке.

Отрицание фактов и чувств жертвы. При измене манипулятор переворачивает ситуацию, обвиняя её в чрезмерной подозрительности и неправильном восприятии реальности: «Ты живёшь в прошлом», «Ты ошибаешься», «Всё не так, как кажется».

По словам Жанны Метель, важно своевременно замечать эти манипулятивные приёмы — они служат тревожными сигналами в любых отношениях. Если вы уверены в своей правоте, а вас обвиняют в неадекватности или необъективности, стоит остановиться и проанализировать ситуацию.

Эксперт также отметила, что газлайтинг может практиковаться как мужчинами, так и женщинами. Статистика показывает, что мужчины чаще выступают в роли манипуляторов, но разница не настолько велика, чтобы делать категоричные выводы.

Напомним, ранее эксперт указала на способы защититься от манипуляций на работе.