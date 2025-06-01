Психолог объяснил, почему при депрессии хочется выбросить все вещи

Психолог Ангелина Сурина рассказала, почему при депрессии хочется выбросить все вещи.

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«Чаще всего желание выбросить что-то из дома и стремление к минимализму появляется у человека, который хочет изменить свою жизнь. Даже если он всё ещё в депрессии, это уже сигнал выхода из неё», — пояснила специалист в разговоре с aif.ru.

По словам психолога, причиной таких действий может быть разочарование в прошлом и связанных с ним вещах, однако сам факт активности человека (разборка вещей, оценка их необходимости) свидетельствует о наличии внутренней энергии и стремлении к переменам.

Она также подчеркнула, что уборка, движение и физическая активность запускают процессы обновления, помогают включить тело и разум в работу, а значит — становятся важным элементом восстановления.

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