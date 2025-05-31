Властные и асоциальные: психологи определили черты типичных вегетарианцев

Вегетарианцы могут придавать меньшее значение определенным социальным ценностям — таким как забота о близких и соблюдение общественных норм — по сравнению с теми, кто регулярно употребляет мясо. Таковы результаты метаанализа, опубликованного в журнале PLOS One.

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Его автор, профессор психологии Джон Б. Незлек из Колледжа Вильгельма и Марии в Вирджинии, собрал для своего исследования данные трех опросов, проведенных в США и Польше, чтобы оценить, как основные человеческие ценности различаются у вегетарианцев и невегетарианцев.

«Настоящие результаты позволяют предположить, что вегетарианцы придерживаются ценностей, соответствующих членам социального меньшинства, которые готовы отстаивать свои принципы», — написал он.

Как проводилось исследование

Незлек проанализировал три предыдущих исследования с участием взрослых: одно в США, где вегетарианцы были представлены в большем количестве (514 вегетарианцев против 540 невегетарианцев), и два в Польше (68 вегетарианцев и 1943 невегетарианца). Для упрощения расчетов веганов, сыроедов, лакто- или лакто-ово-вегетарианцев и т. п. объединили в одну категорию, а пескетарианцев исключили.

Личностные характеристики участников оценивались (с их письменного согласия) при помощи опросника ценностей Шварца, который измеряет десять «базовых человеческих ценностей», таких как Доброжелательность (забота о друзьях и семье), Безопасность (стремление к стабильности) и Самостоятельность (ценность независимости).

Участники американского исследования заполнили 57-пунктовую версию опросника (PVQ-RR), а респонденты из Польши — сокращенную 21-пунктовую версию (PVQ).

В каждой версии участники сравнивали себя с гендерно-специфичным «человеком», описанным через различные стремления и цели.

Например:

«Придумывать новые идеи и быть креативным важно для нее; она любит делать что-то своим оригинальным способом».

«Быть очень успешным важно для него; он любит производить впечатление на других людей».

Такие формулировки призваны усилить способность респондентов соотносить себя с описываемым персонажем.

Во всех исследованиях участники оценивали каждый пункт по стандартной шестибалльной шкале:

1 = совсем не похоже на меня,

2 = не похоже на меня,

3 = немного похоже на меня,

4 = умеренно похоже на меня,

5 = похоже на меня,

6 = очень похоже на меня.

Ключевые выводы

Меньшая доброжелательность. Во всех трех выборках вегетарианцы оценивают доброжелательность (заботу о близких) значительно ниже, чем мясоеды. Это говорит о том, что в среднем вегетарианцы уделяют меньше внимания поддержанию личных отношений.

Во всех трех выборках вегетарианцы оценивают доброжелательность (заботу о близких) значительно ниже, чем мясоеды. Это говорит о том, что в среднем вегетарианцы уделяют меньше внимания поддержанию личных отношений. Сниженные безопасность и конформность. Вегетарианцы также демонстрируют более низкие показатели по шкалам безопасности (ценность стабильности) и конформности (следование социальным нормам).

Вегетарианцы также демонстрируют более низкие показатели по шкалам безопасности (ценность стабильности) и конформности (следование социальным нормам). Повышенные стимуляция, достижения и власть. Те, кто избегает мяса, считают такие ценности, как стимуляция (поиск новизны), достижения (личный успех) и власть (контроль над ресурсами), более значимыми, чем мясоеды.

Почему это важно?

Эти выводы противоречат распространенному мнению о том, что вегетарианцы в целом более «доброжелательны» или ориентированы на сообщество.

Напротив, отказ от мяса может отражать более широкую готовность порвать с традициями и отстаивать личную независимость — возможно, даже через стремление к власти или успеху нетрадиционными способами.

Однако исследование ограничено двумя западными странами, и неизвестно, сохраняются ли эти тенденции в других регионах.

Выбор диеты меньшинства — это осознанное проявление индивидуализма, убежден Незлек.