Что такое бенчинг и почему лучше сразу выходить из таких отношений

Знакомство с понравившимся мужчиной в современном мире — та еще лотерея. Никогда не знаешь, приведет ли оно к браку или же оставит черную дыру в душе, после которой не захочется даже смотреть в сторону сильного пола. Второй вариант исхода вполне может случиться из-за бенчинга. Попав в эту ловушку, редкая женщина сумеет выбраться из нее не раненой и не разочарованной. А многие и вовсе увязают в подобных отношениях на долгие годы. Логотерапевт Ольга Гнатенко в беседе с WomanHit объяснила, что означает это модное, но опасное словечко в партнерстве двух людей.

Опасный тренд

«Бенчинг — это стратегия удержания без обязательств, модель поведения, при которой как бы один человек поддерживает минимальный контакт с другим, но не переходят к развитию отношений», — говорит эксперт.

Создается видимость того, что вами заинтересованы, но в то же время вы чувствуете себя брошенной, будто запасной аэродром, которым пользуются при случае.

Не всегда мужчина втягивает девушку в эту модель осознанно. Иногда он и сам до конца не понимает, почему не хочет сближения, но и отпустить при этом не в силах.

«В основе такого поведения может держать страх обязательств, желание контроля, потому что поддерживая минимальный контакт или наблюдая за жизнью другого, они остаются в некоторой эмоциональной власти над человеком. По сути это манипуляция», — объясняет логотерапевт.

Снимаем розовые очки

Даже если мужчина сильно вам нравится, становиться его жертвой, поддерживая странную игру, точно надо. Важно вовремя понять, что им движет не интерес и, тем более, не любовь, а попытка сохранить власть, самоутвердиться, избежав при этом ответственности.

Для начала хорошо бы установить четкие границы, советует Ольга Гнатенко:

«Если человек дает мне определенные сигналы, важно определить свои потребности, сказать прямо: "Мне важна ясность в отношениях. Если не хочешь развивать общение, это нормально, но мне такая неопределенность не подходит". Ну и сфокусироваться на себе».

Не надо понимать, что пытается сделать другой человек, его намерения, а стоит прежде всего переключить внимание на себя и свое развитие, свое физическое и ментальное здоровье.