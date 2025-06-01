Что такое нигилизм цели и как его избежать

Трудно придумать нечто более мучительное, чем поиск достойной цели. Этот процесс сопровождается тревожными размышлениями, глубоким дискомфортом, страхом разочарования и может погрузить человека в депрессию. Психологи считают, что в тот или иной момент жизни с подобным сталкивается более 90 % людей. Когда поиск затягивается и не приносит плодов, возникает риск свалиться в пропасть, которую называют нигилизмом цели.

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По определению нигилизм — это уверенность в отсутствии смысла. Нет причин, побуждающих к действию, событий, заслуживающих внимание, высших ценностей, достойных жертвы. Такое же отношение к любым или всем целям одновременно возникает, когда попытки добиться результата разбиваются о преграды, становятся тщетными. Возникает желание отмахнуться: «Не очень-то и хотелось!» Если поиск цели настолько болезненный, возможно, ее и вовсе не должно существовать?

Именно так заканчивается путь актора и начинается история наблюдателя. Нигилизм цели буквально крадет жизнь, полную надежд и устремлений, предлагая взамен немного цинизма с диванной философией. Впрочем, из этого тупика все-таки есть выход.

Как проявляется нигилизм цели

Это может выражаться самыми разными способами: трудоголизмом без объективной необходимости, частой сменой работы или профессии, синдромом самозванца, творческим параличом. Обычно на первой стадии человек мечется по сторонам, периодически объявляет, что теперь точно нашел дело жизни, но уже через несколько недель занимается чем-то совершенно другим или по-прежнему бездействует. На второй стадии наступает смирение, отказ от поисков. Нет цели — нет проблем.

Вместе с тем происходит уравнивание очевидно неравного. Отсутствие цели равно самой цели, которая к тому же уже достигнута. Незнание ничем не уступает мудрости, апатия не хуже деятельности. Наконец, жизнь превращается в срок. Именно с этой позиции и будут оцениваться другие люди, общество, мир. Ведь ничто не имеет смысла, и все между собой равно в этой формуле.

Такой образ жизни оказывает самый пагубный эффект на носителя, превращая его в марионетку случая. Чтобы не попасть в эту ловушку, нужно понять откуда берется нигилизм цели.

Вера в отсутствие цели

Большинство людей годами пытаются понять, в чем заключается их одна большая, главная или настоящая цель. Если угодно — миссия или судьба. Потерпев несколько неудач, обычно еще в юношестве или ранней молодости человек делает вывод: великая цель — это сказка, бесконечно далекая от реальности. Проще говоря, ее не существует.

Такому положению способствует массовая культура. Цель должна быть грандиозной, лучше — эксклюзивной и точно определяющей. Достижение такой цели подразумевает разделение жизни на до и после. Вот ты нищий мечтатель — взмах волшебной палочки, ловкий монтаж, и перед нами предстает герой, обожаемый всеми, покоритель мира. Выбирая высокие ставки, мы еще не знаем, что давление будет соответствующим. Эти цели не лишены романтики, но настраивают на неудачу. Если не создашь следующий Apple, не разработаешь вакцину от рака, жизнь пройдет бессмысленно.

Выход довольно простой: выбирай малые цели. Главное преимущество — их может быть много, сколько угодно. Маленькие цели доступны и ориентированы на процесс. Тебе не нужно ждать результат годами. Победы и поражения происходят почти мгновенно. При этом первое дарит неподдельную радость, иногда даже эйфорию, а второе не ранит так сильно. Переосмысли восприятие: пускай цель будет не вершиной неприступной горы, а длинной тропинкой, по которой ты идешь шаг за шагом.

Отождествление цели со смыслом

Смысл жизни — это история, которую люди рассказывают себе, пытаясь найти ответы на самые непростые вопросы. Оглядываясь назад, мы взвешиваем прожитые моменты, осмысливаем прошлое и то, чего там было достаточно и недостаточно. Цель же, наоборот, всегда ориентирована на действие в настоящем и смотрит только в будущее. Она побуждает делать то, что разжигает огонь, подпитывает тебя энергией каждый день, дает ощущение движения вперед.

Эти два понятия часто смешиваются. Цель воспринимается как ответ на вопрос «Зачем?». Чем грандиознее замысел, тем больший вес имеет «зачем». При этом для достижения великой победы приходится совершать отнюдь не героические поступки. Маленькие шаги — действия, которые явно не соответствуют важности цели, потому и кажутся неважными, бессмысленными. Подобное можно наблюдать в любом коллективе, где всегда найдутся гениальные теоретики, предлагающие лучшие идеи и сценарии, но всегда не хватает исполнителей.

Правда же заключается в том, что для наполненной красками жизни совсем не обязательно иметь грандиозное «зачем». Достаточно действовать таким образом, чтобы удовлетворять текущие потребности, быть увлеченным чем-либо сейчас и получать радость в моменте.

Поиск предназначения

Предназначение человека обычно воспринимается как спрятанный сундук с сокровищами. Карты нет, но где-то зарыто нечто необыкновенное, самое важное из всего сущего. Найди это, тогда все встанет на свои места. На небе взойдет Солнце, которое рассеет тучи, что и станет знамением. Миру явится существо, почти равное Богу. Конечно же, ничего подобного не происходит, по крайней мере в абсолютном большинстве случаев. Дело в том, что цель нельзя найти, ее можно только создать.

Находясь в поисках цели, невозможно выбрать тактику хуже, чем ожидание. Это делает тебя пассивным наблюдателем. Намного эффективнее будет даже беспорядочное движение в разные стороны. Лучше пробовать и сдаваться, выбирая что-то другое, чем ждать, когда гром ударит. Действие демонстрирует наличие воли, что упрощает отношение к жизни и повышает уровень самоуверенности.