Что важнее — желание или обязанность

Одна из сложнейших дилемм в жизни заключается в определении того, что же важнее — желание или обязанность. Звонкое и беспечное «я хочу» постоянно конфликтует с рассудительным и настойчивым «я должен». С одной стороны, твое желание имеет значение только для тебя, когда обязанность в той или иной мере важна для всех участников договоренности. С другой стороны, ты являешься ключевой фигурой в своей жизни и, стало быть, должен получать определенные преференции.

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Если абстрагироваться от реальности и возвести данный вопрос в абсолют, перед нами встает выбор: жить ради себя или ради других. Ответ кажется очевидным, поэтому мы и не любим брать обязательства. Впрочем, у обоих подходов есть свои нюансы, плюсы и минусы, награды и потери.

Жить ради «хочу»

Жизнь в угоду личным желаниям выглядит привлекательно. Делаешь, что хочешь и когда хочешь, без оглядки на обстоятельства, не задумываясь о последствиях. Главное — не заглушить полностью инстинкт самосохранения. Иначе реализуется лозунг live fast die young, что явно нежелательный сценарий. За романтичным и в определенной мере бунтарским образом абсолютно свободного человека кроется не самое достойное определение. Людей без всяких обязательств и планов на завтра называют прожигателями жизни.

Жизнь ради «хочу» полна веселья и быстрого удовлетворения, но в конечном итоге не имеет никакого смысла. Более того, человек, прожигающий жизнь, практически гарантированно лишается счастья. Бесконечные, но однообразные акты потакания своим желаниям сливаются в размытую картину. Даже памяти будет трудно вычленить оттуда нечто осмысленное и действительно захватывающее.

Жить во имя «должен»

Жизнь, подчиненная обязательствам, весьма мрачна. Бескрайнее серое полотно, которое лишь иногда разбавлено яркими вкраплениями, которые кажутся чем-то инородным. Обязательства крадут минуты беззаботной радости, но они же помогают в достижении больших целей. «Я должен» обладает невероятной, почти магической силой. Встаешь с дивана, отключаешь прочие мысли, останавливаешь внутренние торги с переговорами и просто делаешь. То, что должен. В этот момент никакой другой мотивации не требуется. Не нужны награды, признание, благодарность. Нужен результат, а все остальное уже побочные эффекты.

Человек, живущий во имя «должен», отличается целым рядом положительных качеств: ответственностью, надежностью, честностью. Однако жизнь по такому сценарию не лишена и больших рисков. Если слишком сильно увлечься служением, можно потерять собственную идентичность, стать функцией в чьем-то плане.

Долгосрочный эффект «хочу»

Разнообразие «хочу» не знает границ. Попробовав все, сразу найдешь что-нибудь еще — более сладкое, изысканное, запретное. Постепенно рецепторы атрофируются, и ничто больше не принесет желаемого уровня удовлетворения. Так происходит потеря вкуса к жизни. Приговор не кажется суровым. Согласно философии из социальных сетей, лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Звучит модно и стильно, но до тех пор, пока не обнаружишь себя в реабилитационном центре или камере следственного изолятора.

Чем дольше живешь ради своего «хочу», тем меньше вокруг остается близких и действительно важных людей. Вместо друзей — временные попутчики, вместо любви — физический процесс. В желаниях можно увязнуть, как в зыбучих песках. Когда очнешься, задумаешься о чем-то высоком, рядом уже не будет никого, кто готов будет подать руку.

Долгосрочный эффект «должен»

Непомерный груз обязательств может согнуть самую крепкую спину. Несмотря на очевидную разницу подходов, результат оказывается таким же — потеря вкуса к жизни. Если ты полностью подчинен воле других людей и обстоятельствам, рано или поздно возникнет вопрос: ради чего все? Именно так, довольно абстрактно. Зачем работать, строить отношения, убирать дома, есть и пить, ведь ничто, в том числе и сама жизнь, не приносит удовлетворения. О понятиях вроде радости и счастья даже не вспоминаешь.

Усталость от вечного «должен» накапливается и перерастает в утомленность от жизни. Хочется все бросить, и, наверное, это было бы верным решением. Однако подобные мысли не задерживаются в голове. Весь протест подавляется простым, хорошо знакомым словом «должен».

Как лучше

Оба элемента одинаково важны. Желание, как и обязанность, может приносить пользу или вредить, лечить и калечить. Эффект зависит от подобранного баланса. В идеальной жизни ты бы хотел того, что должен. К сожалению, в реальности такая конструкция практически невозможна. Мы не контролируем значительную часть повседневных событий. Однако вполне можем более осознанно подходить к тому, что находится в зоне контроля.

Желательно устроиться так, чтобы контуры твоих желаний хотя бы частично соприкасались с обязанностями. Ты должен ходить на работу, иначе останешься без денег. Но если устроиться на работу, которая вызывает интерес, то получается совмещение. Конечно, это не превратит каждый будний день в праздник. Но обязанность ходить на работу будет периодически совпадать с желанием. Также старайся уравновесить личное общение. Есть люди, с которыми ты вынужден контактировать, но также есть и те, с кем хочется проводить время.