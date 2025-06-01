Психотерапевт посоветовал не следить за жизнью блогеров в соцсетях

Идеальные образы в интернете негативно влияют на самооценку и эмоциональное состояние.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил психиатр центра когнитивного здоровья ФМБА Михаил Ответчиков.

«Спасибо цивилизации, мы живём в эпоху социальных сетей. То есть я открываю ленту, где блогеры сообщают о своей жизни. Я вижу, как какой-нибудь 20-летний тиктокер купил себе пятую «Феррари». А он ещё и на десять лет меня младше. Мы можем даже не знать, правда это или нет, но, тем не менее, мы видим результат. И получается, что мы и так несколько тревожны, и критическое мышление не очень работает, и мы думаем: «Боже мой, ему всего 20, это его пятая «Феррари», а мне 30, и я купил себе «Единый». Вам начинает казаться, что вы неудачник, вы живёте эту жизнь неправильно».

Ранее психолог Елена Соловьёва предупредила о рисках длительного просмотра развлекательного контента. Мозг подвергается информационной перегрузке. Это приводит к усилению тревоги.