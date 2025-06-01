Психолог дал совет, что нужно делать во время ссор

Это станет для собеседника неожиданностью и поможет снять эмоциональное напряжение.

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Такая техника помогает перейти от крика к конструктивному диалогу, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Раков.

«К примеру, мужчина начинает повышать голос на женщину. Первое, что нужно делать, — это комплимент. Человек не готов к комплиментам, он готов к грубости. И на его уровне сознания на гадости, естественно, надо отвечать гадостью. А вы добром, он в ступоре, в каком-то замешательстве. В этот момент у вас есть несколько секунд, чтобы попросить его о чём-то: "Пожалуйста, говорите тише, я вас так лучше воспринимаю". А потом сделать короткий комплимент, сказать: "Я уверена, у сильного мужчины получится держать себя в руках". Получается так: комплимент — просьба — комплимент. Уже после этого, во-первых, кричать не хочется. Вы начинаете как бы управлять эмоцией другого человека. И управлять не только для собственной пользы, выгоды, и для него. Ему же тоже не нравится эта негативная эмоция».

Ранее психолог призвала отказаться от поиска «идеального» партнёра. Такие установки могут ввести в заблуждение. По словам Елены Соловьёвой, вторая половина должна быть «подходящей», а не «идеальной». Только в этом случае можно прийти к компромиссу в отношениях, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».