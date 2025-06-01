Названа привычка, которая выдает нарциссов

Нарциссизм характеризуется эгоцентризмом, завышенной самооценкой, отсутствием эмпатии и постоянной потребностью в восхищении. Такие люди нередко сталкиваются с проблемами в отношениях, с психическими расстройствами и даже со склонностью к злоупотреблению психоактивными веществами.

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Учёные из Гданьского университета в Польше выяснили, что определённые модели поведения в соцсетях могут указывать на нарциссические наклонности. В исследовании приняли участие 665 человек, и результаты показали, что те, кто демонстрирует героизм (жажду восхищения), соперничество и потребность в похвале, чаще страдают от компульсивного использования соцсетей.

При этом враждебность и изоляция оказались не столько причинами, сколько последствиями такой зависимости. Учёные связывают это с тем, что нарциссы одержимы своим имиджем, а соцсети дают им возможность постоянно его поддерживать.

Эксперты предупредили, что среди негативных последствий чрезмерного использования соцсетей выделяются снижение реального социального взаимодействия, нарушения сна, проблемы с учёбой и работой, а также эмоциональная зависимость от лайков и комментариев.