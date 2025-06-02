Психолог назвала лучший возраст для вступления в первые отношения

В этом возрасте также следует начинать карьеру.

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В противном случае сформировать свою идентичность будет сложно, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Мы дозреваем до возраста с 18 до 25 лет. У нас должна случиться первая любовь, первые отношения, в которых мы понимаем, что такое психоэмоциональная близость и психосексуальный контакт. Если в этом возрасте происходит травматизация, не случилось таких отношений, то близость по возрасту не формируется.

Мы должны от 18 до 25 лет попробовать какое-то дело, какую-то работу. Если человек затянул с обучением или проживал такую жизнь, когда он после обучения не пошёл работать, то идентичность по возрасту тоже не формируется».

Ранее психолог рассказала, что в 5-6 лет ребёнок должен хотеть отделиться от родителей. В этом возрасте формируется идентичность. Дошкольник пытается вести себя самостоятельно.