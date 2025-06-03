Как отличить перспективного мужчину от пустослова

«Ты — моя вселенная», — говорит он. Через пару свиданий обещает познакомить с мамой, мечтает о троих детях, называет любимой и уже строит для вас дом в мыслях — желательно с видом на океан. Все звучит волшебно, но внутри что-то подсказывает: слишком гладко все это. Психолог Евгения Александрова в беседе с «‎Рамблером» рассказала, как отличить пустые обещания от серьезных намерений.

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Вот какой парадокс: мужчины-пустословы редко говорят то, что не найдет отклика. Напротив — чаще всего они произносят именно то, о чем женщина давно мечтает. Устала от нестабильности? Он обещает надежность. Хочется серьезных отношений? Он «всю жизнь хотел семью». Словно слышит желания — и тут же обличает их в красивые слова.

Мужчина может и сам верить в то, что говорит. Но чаще речь идет об эмоциональном «захвате». В этот момент на женщину накладываются нужные образы: идеального мужа, заботливого отца, надежной опоры Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Как распознать, где искреннее намерение, а где — пустая упаковка?

1. Слова звучат слишком точно и слишком рано

Если разговор зашел о детях, доме или совместной старости, а знакомство состоялось пару дней назад — это не зрелость. Это созависимый сценарий, в который вас пытаются затянуть.

Настоящие чувства разворачиваются постепенно. — А там, где уже все «понятно и решено» после второго свидания, скорее всего, речь о манипуляции, а не о реальной готовности Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

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2. Обещания большие, но нет конкретики

«Надо будет съездить», «Было бы круто открыть бизнес», «Надо будет снять квартиру побольше» — и так из недели в неделю. Ни адреса, ни сроков, ни реальных шагов.

Пустослов никогда не скажет «я снял, давай посмотрим вместе». Он скажет «я хочу», «я бы сделал» — и остановится на этом Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

3. Планы на будущее не бьются с реальностью

Когда речь заходит о серьезных шагах — съехаться, завести ребенка, взять финансовую ответственность — начинаются отговорки. То «не время», то «пока не уверен в работе», то «давай просто поживем, насладимся моментом — без планов».

Если мужчина говорит, что готов к семье, но избегает любых шагов в эту сторону, — скорее всего, он сам не до конца понимает, чего хочет Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

4. Интерес есть, но только в удобное время

Он звонит, пишет, говорит, что соскучился. А когда становится случается что-то важное — заболела, устала, расстроилась — он исчезает. Всегда есть причина: работа, срочные дела, командировка. «

Пустослов — это тот, кто рядом, когда легко. А когда нужна опора — его нет Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

5. Много слов о будущем, но мало информации в настоящем

Имена детям обсуждаются, дом рисуется до мелочей, но интереса к вашему настоящему нет. Как зовут лучшую подругу, когда день рождения, какие у вас ценности — этого мужчина может даже не знать.

Пустослову интереснее картинка, чем человек. Он общается не с женщиной, а с образом, который сам себе придумал Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Слова — это способ очаровать. Поступки — это способ показать искренние намерения. Если все звучит слишком красиво, это серьезный повод задуматься о продолжении отношений с таким мужчиной. Велика вероятность, что вам нагло врут. Происходит ли это осознанно или неосознанно — не имеет значения.

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