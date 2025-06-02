Эксперт объяснила, как сделать речь понятной и интересной

Лектор Общества «Знание» и эксперт по речи Кристина Антонова поделилась с «ФедералПресс» советами, как сделать речь выразительной и понятной для слушателей.

В современном мире, где информация подается быстро и кратко, умение ясно выражать свои мысли становится особенно важным. По мнению Кристины Антоновой, четкая и структурированная речь помогает удерживать внимание собеседника и эффективно доносить свои идеи.

Эксперт рекомендует перед началом разговора определить цель общения и продумать структуру высказывания. Это поможет избежать лишних отступлений и сосредоточиться на главном.

«Если вы не знаете, что хотите сказать, собеседник не поймет, зачем вас слушать», – отмечает Антонова.

Также важно следить за дыханием и делать паузы между фразами. Это не только улучшает дикцию, но и дает слушателю время осмыслить сказанное. Эксперт подчеркнула, что паузы – это не просто молчание, а способ выделить главное.

Антонова советует избегать сложных терминов и англицизмов, особенно если они могут быть непонятны аудитории.

«Однажды моя ученица представилась как «co-founder», и многие в зале подумали, что речь идет о скафандре», – рассказывает она.

Для улучшения артикуляции полезно выполнять специальные упражнения. Одно из них – «Губы-зубы»: нужно поочередно произносить слова «зубы» и «губы», растягивая губы в улыбке и вытягивая их вперед. Повторить упражнение 10 раз, постепенно увеличивая темп.

Наконец, необходимо читать вслух и обращать внимание на произношение. Это поможет развить словарный запас и улучшить навыки речи.