Ученые выяснили, как распознать фальшивую улыбку

Вы наверняка слышали, что для того, чтобы хмуриться, задействуется больше мышц, чем для улыбки. Обычно это преподносится как позитивный факт — мол, для радости требуется меньше усилий. Однако с точки зрения анатомии все немного не так.

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Мы все видели эту улыбку — ту, в которой не участвуют глаза, — от неловких семейных фото до напряженной вежливости на работе. И почти всегда наш мозг улавливает: что-то не так! — задолго до того, как мы осознаем причину.

Профессор анатомии Мишель Спир из Бристольского университета раскрыла на страницах The Conversation, что делает улыбку искренней или фальшивой: удивительное сочетание мимики, неврологии и эмоциональной подлинности.

Улыбке, отражающей искреннюю радость, присвоено имя собственное. Названная в честь французского невролога XIX века Гийома Дюшенна де Булонь, она задействует две ключевые группы мышц. Первая группа связана с уголками рта — например, ризориус (от латинского «смеяться») оттягивает уголки губ в стороны, а большая скуловая мышца приподнимает их.

Вторая, и самая показательная, мышца — круговая мышца глаза orbicularis oculi, которая напрягает область вокруг глаз, образуя знакомые «гусиные лапки» и легкое сужение, ассоциирующееся с теплотой и радостью.

Фальшивые или вежливые улыбки, напротив, обычно задействуют только мышцы рта. Глаза остаются широко открытыми или безразличными, а сама улыбка выглядит скорее механической, чем осмысленной — своего рода эмоциональным камуфляжем.

И настоящие, и фальшивые улыбки зависят от лицевого нерва (VII черепного нерва), который передает сигналы от мозга к мимическим мышцам. Однако есть ключевое неврологическое различие: улыбки Дюшенна генерируются лимбической системой, эмоциональным центром мозга — особенно миндалевидным телом, группой нейронов, отвечающих за обработку эмоциональной значимости. Социально обусловленные улыбки, напротив, чаще находятся под сознательным контролем, исходящим из моторной коры. Это разделение означает, что искренние, эмоционально обусловленные улыбки непроизвольны.

Вы не сможете легко заставить свои круговые мышцы глаз сократиться убедительно, если не испытываете эмоций, стоящих за этим выражением. Даже профессиональные актеры вынуждены обращаться к реальным воспоминаниям или методам, чтобы изобразить их правдоподобно.

Почему наш мозг замечает разницу

Люди удивительно хорошо распознают эмоциональную подлинность. Исследования показывают, что даже младенцы в возрасте десяти месяцев могут отличить настоящую улыбку от фальшивой.

С эволюционной точки зрения, эта способность могла помочь нам оценивать надежность, распознавать истинных союзников и избегать обмана. Веретенообразная извилина, участвующая в распознавании лиц, тесно взаимодействует с верхней височной бороздой, чтобы расшифровать выражения — помогая нам оценивать не только эмоции, но и намерения.

В современной жизни наша чувствительность к мимическим нюансам по-прежнему важна. Политики, работники сферы обслуживания и публичные личности часто полагаются на социальную улыбку, чтобы соответствовать сложным межличностным ожиданиям. Но наблюдатели — осознанно или нет — легко улавливают эти микро-несоответствия.

Фальшивые улыбки не обязательно злонамеренны. На самом деле, они выполняют важные социальные функции: сглаживают неловкие моменты, сигнализируют о вежливости, смягчают конфликты и демонстрируют уважение. Они составляют важную часть того, что социологи называют «эмоциональным трудом» — управлением своими выражениями для соответствия общественным или профессиональным ожиданиям.

Однако такая улыбка, если слишком долго носить ее на себе, может эмоционально истощать. Исследования показывают, что необходимость улыбаться без искренних чувств — особенно в сфере услуг — чревата повышенным стрессом, выгоранием и даже нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

С развитием технологий ИИ синтетические лица — от чат-ботов до виртуальных ассистентов — программируются для воспроизведения человеческих эмоций. Но проблема остается: как подделать подлинность? Инженеры могут запрограммировать улыбку, но без микро-сокращений вокруг глаз многие из этих выражений все равно кажутся неискренними. Наша собственная анатомия задает золотой стандарт.

Так что в следующий раз, когда вы попытаетесь расшифровать чье-то выражение лица, обращайте внимание не только на губы. Смотрите в глаза: orbicularis oculi не умеет врать.