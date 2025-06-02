Психолог объяснил, что помогает справиться с жизненными трудностями

Нужно обратить внимание на инфантилизм, стратегии избегания и эмоциональную стабильность.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Если у человека разобранное состояние, чувствуется внутренний раскол, то я обычно работаю с тремя сферами. Первое — это мы исследуем состояние взрослости и инфантилизма. Дальше, насколько внедрены стратегии избегания и насколько они управляют человеком. И третье, что мы выстраиваем — это психологическая устойчивость. Эти три фактора помогают преодолевать тяготы жизни. Дело в том, что существуют такие жизненные препятствия, которые мы можем преодолеть на психическом ресурсе. И выйти из этого мы можем только через психологический ресурс».

Ранее психолог посоветовал делать комплименты во время ссор.