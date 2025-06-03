Врач-сомнолог объяснил, могут ли сны предсказывать будущее

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов объяснил, почему сны кажутся вещими, в разговоре с KP.RU. По мнению профессора, ночные «пророчества» — это вовсе не мистика, а результат работы нашего мозга.

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«Во сне мозг строит прогнозы без участия нашего сознания. Это основное отличие человека от животных. Мы постоянно анализируем информацию, в том числе во сне», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, если человеку, например, снится, что его сбивает машина, возможно, он часто переходит дорогу в неположенном месте. Мозг анализирует ситуацию, додумывая её до закономерного результата. При этом подобное видение может показаться предостережением от неких высших сил.

Кроме того, врач подчеркнул, что у каждого события есть своя доля вероятности. Если сон случайно сбылся, людям свойственно придавать ему значение и считать его вещим. А если не сбылся, то не обращать внимания на приснившееся и забывать.