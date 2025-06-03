Как преодолеть страх сексуальной неудачи в постели

Сексолог Ольга Василенко заявила, что страх сексуальной неудачи в постели можно преодолеть. О методах, как это сделать, она рассказала на YouTube-канале.

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Как отметила Василенко, страх сексуальной неудачи в постели зачастую появляется при наличии у мужчины тревожного расстройства. Если его вылечить, то уйдет и боязнь потерпеть фиаско с женщиной. Для этого необходимо принимать определенные препараты, которые назначаются исключительно психиатром, пояснила специалистка.

Также, по словам эксперта, проблему можно решить с помощью когнитивно-поведенческой терапии, которая, согласно исследованиям ученых, показала самые многообещающие результаты. Страх сексуальной неудачи в постели уйдет после того, как мужчина вместе с психологом разберется со своими негативными мыслями и установками, заключила Василенко.

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