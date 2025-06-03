Эксперт дала советы парам, желающим заснять свой секс на видео

Секс-колумнистка Альмара Абгарян дала несколько советов парам, желающим заснять себя на видео во время секса. Ее цитирует издание Metro.

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Абгарян призналась, что недавно наткнулась на видео, снятое ее партнером на телефон несколько лет назад. Сперва девушка была смущена.

«Но меня поразило, насколько сексуальным может быть наблюдение за тем, как сам занимаешься сексом. Я не ожидала, что это возбудит меня, но так и произошло. И мое удовольствие было получено не от любования собой на экране, а от воспоминаний, которые вызвал фильм», — рассказала секс-колумнистка.

Эксперт отметила, что почувствовала прилив уверенности в себе, увидела свое тело в новом свете и вспомнила, как весело им с избранником было той ночью. Желающим повторить ее опыт она дала несколько советов: заранее договориться с партнером о содержании, не торопиться и начать прелюдию до съемок. Она также посоветовала не экспериментировать слишком много и убедиться, что запись будет защищена от утечек.

Ранее Абгарян рассказала о разнице в постели между молодыми и пожилыми партнерами. По ее словам, молодые больше ценят важность обоюдного удовольствия и согласия.