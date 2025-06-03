Эксперт напомнил о ценности конфликтов для развития отношений

Ссоры могут поспособствовать усилению чувств и взаимопонимания у партнёров.

Это возможно лишь в том случае, если в ходе спора разговор не превращается в «собачий лай», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Раков.

«Мы принимаем ситуацию: да, действительно, конфликт есть. Если вы будете лаять, как собака, будете похожи на собаку, это неконструктивно. Мы — взрослые люди, поэтому наша задача — конфликт решить. Конфликт можно решить с помощью добрых слов. Когда действительно сложно, здесь и проявляется, любите ли вы друг друга или нет. Если вы поругались и извлекли из конфликта пользу, наговорили друг другу ласковых слов, вы прям так почувствуете друг друга, такая страсть вас захлестнёт. Вы скажете: если бы мы не поругались, это надо было бы придумывать. В этом и есть фишка, что из конфликта можно извлечь пользу».

Ранее психолог посоветовал делать комплименты во время ссор. Это станет для собеседника неожиданностью и поможет снять эмоциональное напряжение. Такая техника помогает перейти от крика к конструктивному диалогу, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Раков.