Почему мы становимся помешаны на партнере и не можем уйти
Он или она — единственный источник радости. Без звонка — тревога, без внимания — паника, без одобрения — чувство пустоты. Мысли крутятся вокруг: где, с кем, что чувствует. Влюбленность? Или все-таки зависимость? На этот вопрос в беседе с «Рамблером» ответила психолог Светлана Свинцова.
Человек стремится к отношениям не просто так. Мы социальные существа. В тесном взаимодействии реализуются базовые потребности — в любви, значимости, заботе. Но если внутренние дефициты слишком велики, отношения становятся способом восполнить то, чего не хватает: уверенности, самоуважения, ощущения нужности. Такая «любовь» больше берет, чем отдаетСвинцова Светлана АлексеевнаМедицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
То, что называют любовной зависимостью, на деле — попытка решить внутреннюю боль внешними средствами. Партнер становится тем, кто «спасает» от одиночества, тревоги, ощущения ненужности. И чем сильнее страх потери, тем крепче — и токсичнее — привязка.
Тревожные сигналы: когда нужно бежать от мужчины, не оглядываясь
Биохимия мозга: почему нас затягивает?
Любовь — не только чувство. Это и нейрофизиология. Партнер влюбленного человека активирует целую цепочку реакций в мозге:
- дофамин дает чувство удовольствия,
- серотонин стабилизирует настроение,
- норэпинефрин усиливает возбуждение,
- эндорфины снимают боль и улучшают общее состояние,
- окситоцин вызывает привязанность, ощущение «родного» человека.
Если партнер становится единственным «поставщиком» этих ощущений, то включается механизм зависимости. Это как с запрещенными веществами: мозгу нужно все больше стимуляции, чтобы чувствовать себя в порядкеСвинцова Светлана АлексеевнаМедицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
На фоне эмоционального подъема может формироваться иллюзия исключительности и «единственности» другого. Он или она — не просто любимый человек, а смысл жизни. А за этим часто стоит не любовь, а страх — оказаться снова в одиночестве, без поддержки, без признания.
Почему нам сложно выйти из таких отношений?
Потому что страх потери оказывается сильнее, чем реальное понимание, что отношения разрушают. Плюс — зависимые отношения качают на эмоциональных качелях: то бурный восторг, то холод, то ревность, то чувство вины.
Боязнь утраты любви включает очень сильные эмоции — гнев и страх. Гнев возникает от мысли, что партнер может отвергнуть или предать. А страх — что любовь уйдет, и вместе с ней — самоценность. Такие переживания настолько интенсивны, что становятся трудно переносимымиСвинцова Светлана АлексеевнаМедицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Важно: не имеет значения, положительные эмоции или отрицательные — главное, что они сильные. Именно это делает зависимость такой липкой.
Что с этим делать?
- Признать, что зависимость — это не про любовь. Это про потребность в поддержке, безопасности, принятии — и про нехватку этих чувств в себе;
- Научиться наполнять свою жизнь помимо партнера. Хобби, друзья, интересные события, работа, творчество. Чем больше точек радости — тем меньше шансов «залипнуть» на одном человеке;
- Осознавать свои эмоциональные реакции. Любая эмоция — это многокомпонентный процесс. Чем лучше человек понимает свои потребности и чувства, тем устойчивее становится и в любви, и вне ее;
- Развивать устойчивость к стрессу. Не убегать в отношения от сложностей, а справляться с ними самостоятельно, без костылей;
- Строить зрелую любовь. Та, что основана на взаимном уважении, восхищении и свободе быть собой — а не на страхе потерять и контроле.
Когда любовь становится единственным источником удовольствия, это тревожный сигнал. Партнер — это не спасатель, не костыль и не гарантия счастья. Он — спутник. И по-настоящему крепкая любовь начинается там, где есть внутренняя целостность. А не пустота, которую кто-то должен срочно заполнить.
Ранее мы писали, как синдром потери контроля разрушает отношения.