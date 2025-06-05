Почему мы становимся помешаны на партнере и не можем уйти

Он или она — единственный источник радости. Без звонка — тревога, без внимания — паника, без одобрения — чувство пустоты. Мысли крутятся вокруг: где, с кем, что чувствует. Влюбленность? Или все-таки зависимость? На этот вопрос в беседе с «‎Рамблером» ответила психолог Светлана Свинцова.

© Yuliia Kaveshnikova/iStock.com

Человек стремится к отношениям не просто так. Мы социальные существа. В тесном взаимодействии реализуются базовые потребности — в любви, значимости, заботе. Но если внутренние дефициты слишком велики, отношения становятся способом восполнить то, чего не хватает: уверенности, самоуважения, ощущения нужности. Такая «любовь» больше берет, чем отдает Свинцова Светлана Алексеевна Медицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

То, что называют любовной зависимостью, на деле — попытка решить внутреннюю боль внешними средствами. Партнер становится тем, кто «спасает» от одиночества, тревоги, ощущения ненужности. И чем сильнее страх потери, тем крепче — и токсичнее — привязка.

Тревожные сигналы: когда нужно бежать от мужчины, не оглядываясь

Биохимия мозга: почему нас затягивает?

Любовь — не только чувство. Это и нейрофизиология. Партнер влюбленного человека активирует целую цепочку реакций в мозге:

дофамин дает чувство удовольствия,

серотонин стабилизирует настроение,

норэпинефрин усиливает возбуждение,

эндорфины снимают боль и улучшают общее состояние,

окситоцин вызывает привязанность, ощущение «родного» человека.

Если партнер становится единственным «поставщиком» этих ощущений, то включается механизм зависимости. Это как с запрещенными веществами: мозгу нужно все больше стимуляции, чтобы чувствовать себя в порядке Свинцова Светлана Алексеевна Медицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

На фоне эмоционального подъема может формироваться иллюзия исключительности и «единственности» другого. Он или она — не просто любимый человек, а смысл жизни. А за этим часто стоит не любовь, а страх — оказаться снова в одиночестве, без поддержки, без признания.

Почему нам сложно выйти из таких отношений?

Потому что страх потери оказывается сильнее, чем реальное понимание, что отношения разрушают. Плюс — зависимые отношения качают на эмоциональных качелях: то бурный восторг, то холод, то ревность, то чувство вины.

Боязнь утраты любви включает очень сильные эмоции — гнев и страх. Гнев возникает от мысли, что партнер может отвергнуть или предать. А страх — что любовь уйдет, и вместе с ней — самоценность. Такие переживания настолько интенсивны, что становятся трудно переносимыми Свинцова Светлана Алексеевна Медицинский психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Важно: не имеет значения, положительные эмоции или отрицательные — главное, что они сильные. Именно это делает зависимость такой липкой.

Что с этим делать?

Признать, что зависимость — это не про любовь. Это про потребность в поддержке, безопасности, принятии — и про нехватку этих чувств в себе; Научиться наполнять свою жизнь помимо партнера. Хобби, друзья, интересные события, работа, творчество. Чем больше точек радости — тем меньше шансов «залипнуть» на одном человеке; Осознавать свои эмоциональные реакции. Любая эмоция — это многокомпонентный процесс. Чем лучше человек понимает свои потребности и чувства, тем устойчивее становится и в любви, и вне ее; Развивать устойчивость к стрессу. Не убегать в отношения от сложностей, а справляться с ними самостоятельно, без костылей; Строить зрелую любовь. Та, что основана на взаимном уважении, восхищении и свободе быть собой — а не на страхе потерять и контроле.

Когда любовь становится единственным источником удовольствия, это тревожный сигнал. Партнер — это не спасатель, не костыль и не гарантия счастья. Он — спутник. И по-настоящему крепкая любовь начинается там, где есть внутренняя целостность. А не пустота, которую кто-то должен срочно заполнить.

Ранее мы писали, как синдром потери контроля разрушает отношения.