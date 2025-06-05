Психологи разобрались, почему мы подчиняемся правилам и соблюдаем законы

Стали бы вы соблюдать правила, даже если это вредит вам и никто не узнает об их нарушении? Эксперименты показали, что каждый четвертый поступает именно так: подчиняется правилам безоговорочно, даже при отсутствии социального давления, наказания или личной выгоды. Эти результаты бросают вызов традиционным экономическим теориям, которые предполагают, что соблюдение правил в основном обусловлено внешними стимулами, и могут изменить подход к разработке новых законов.

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«Соблюдение или нарушение правил — это суть социального поведения человека», — говорит профессор Саймон Гехтер из Ноттингемского университета.

Однако исследователи, по его словам, расходятся во мнениях о причинах такого поведения:

«Экономисты склонны подчеркивать роль внешних стимулов, а другие социологи — важность конформизма».

Гехтер и его коллеги разработали серию простых компьютерных заданий, в которых более 14 000 участников должны были переместить круг к красному светофору, дождаться зеленого сигнала и как можно быстрее достичь финиша, чтобы получить максимальное вознаграждение. Результаты экспериментов опубликованы в Nature Human Behaviour.

В каждом тесте участники начинали с $20, но сумма уменьшалась на $1 каждую секунду, поэтому нарушение правила — не дожидаться зеленого света — приносило бы больший заработок. Тем не менее, несмотря на анонимность и отсутствие наблюдения, около 70% людей все же соблюдали порядок — ждали разрешающего сигнала.

Даже когда исследователи указывали на возможную выгоду от нарушения правила, большинство продолжало подчиняться.

«Не было социального давления, действия были анонимны, не было никаких причин соблюдать правило, но почти 60% людей все равно следовали ему», — рассказывает Гехтер.

Участников опросили, считают ли они, что другие будут или должны соблюдать правило. Те, кто верил в соблюдение правил другими, чаще следовали им сами, что показывает: даже в одиночестве люди ориентируются на внутренние представления о социально приемлемом поведении и корректируют свои действия.

Это подтверждает влияние на поведение воспринимаемых социальных ожиданий, что уже используется некоторыми правительствами («подталкивающие локтем» в Британии), констатирует профессор Питер Десмет из Университет имени Эразма Роттердамского.

«Простое напоминание "9 из 10 людей платят налоги вовремя" в уведомлении может значительно ускорить их уплату. Это основа некоторых самых эффективных методов мягкого регулирования», — поясняет он.

Однако не всех мотивируют социальные ожидания: около 25% соблюдают правило независимо от мнения других, даже зная, что его нарушение никому не навредит, кроме них самих (из-за меньшего вознаграждения).

И это стало самым важным открытием, подчеркивает Гехтер:

«Это демонстрирует внутреннее уважение к правилам. Таким людям достаточно дать правило — и они будут следовать ему безусловно». «Удивительно большое число людей соблюдает правила, даже если те бессмысленны, затратны, к ним не принуждают насильно и они не поддерживаются большинством», — вторит Десмет.

Однако он предупреждает, что эти результаты не всегда применимы в реальном мире — другие исследования показывают, что чем строже правило, тем реже его соблюдают.

В следующем этапе экспериментов участники наблюдали за поведением других. Видя, что другие следуют правилу, они не меняли своего поведения. Но наблюдение за нарушителями оказывало небольшое влияние, подталкивая некоторых к аналогичным проступкам.

Это перекликается с результатами спорных экспериментов психолога Стэнли Милгрэма в 1960-х годах. Он показал, что многие готовы причинять другим боль по приказу авторитетной фигуры, но только если не видят примеров неповиновения — в этом случае послушание падает с 65% до 10%.

В следующей редакции эксперимента Гехтер и его коллеги ввели внешние наказания — например, лишение вознаграждения, если в более 90% попыток выявлены нарушения. Это повысило соблюдение правил до 78%. В совокупности результаты показывают: внешние стимулы усиливают дисциплину, однако в значительной мере подчинение обусловлено социальными ожиданиями и внутренней убежденностью в необходимости следования правилам.

По мнению Гехтера, экономисты традиционно фокусируются на стимулировании как основном способе обеспечения соблюдения правил — но это игнорирует тот факт, что многие следуют правилам просто потому, что верят в их необходимость. В зависимости от контекста такая внутренняя мотивация может быть как полезной, так и вредной.

«Это показывает, что при разработке законов нельзя ограничиваться простым расчетом затрат и выгод — все гораздо интереснее», — резюмирует он.

В исследовании есть четкие выводы для политиков, уверен Десмет: даже не принудительные или символические правила сильно влияют на поведение.