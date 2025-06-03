Психолог ответил, можно ли человека, любящего себя, назвать эгоистом

Любовь к себе — это не проявление эгоизма, а важный показатель психического здоровья. Об этом рассказала психолог и преподаватель Наталья Безус, отметив, что многие по-прежнему путают здоровое отношение к себе с эгоцентризмом или равнодушием к другим.

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Эгоизм предполагает стремление ставить свои интересы выше чужих ради личной выгоды, тогда как любовь к себе строится на уважении к собственным чувствам и потребностям без ущемления прав других людей. Это означает, что человек умеет определять свои границы, заботится о своем физическом и эмоциональном состоянии и стремится к внутреннему балансу.

По словам специалиста, истинная любовь к себе помогает принимать обдуманные решения, способствует личностному росту и улучшает качество жизни. Однако это чувство не может быть оправданием для поведения, которое причиняет вред окружающим. Настоящее самоуважение не связано с манипуляцией, контролем или пренебрежением чувствами других.

Кроме того, Наталья Безус подчеркнула, что важно избегать излишней самокритики и стремления к идеалу. Поддержка своих желаний и стремлений, принятие собственных слабостей и ошибок, отказ от постоянных сравнений с другими людьми — всё это формирует конструктивное отношение к себе.

Психолог уверена, что здоровая любовь к себе помогает выстраивать гармоничные отношения с окружающими, делает человека более устойчивым к стрессам и способствует обретению внутреннего спокойствия. Именно поэтому умение ценить себя — один из ключевых компонентов психического благополучия, пишет «Южный федеральный».

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