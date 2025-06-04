Им непросто, но среди них немало гениев: кто такие аутсайдеры

Разбираемся в теме вместе с психологом.

© Чемпионат.com

Полина Успехова, педагог-психолог с опытом работы в сложном контексте, эксперт «Психодемии»:

«Аутсайдер — это не диагноз, а особый тип мышления. Речь может идти как про человека, который занимает одно из замыкающих мест в социальной иерархии, так и про компанию, не входящую в монополистическое объединение. Эти два типа изгоев объединяет общая черта: их взгляды на жизнь и бизнес-модели не соответствуют общепринятым стандартам».

Кто такие аутсайдеры?

Аутсайдеры — не просто «неудачники» или «странные люди». Это индикаторы здоровья общества, зеркало, отражающее его несовершенства.

Люди, годами чувствующие себя отверженными, накапливают обиду, гнев или апатию. Это приводит к росту депрессий, суицидов, а иногда — к вспышкам агрессии. Здоровое общество не может строиться на исключении. Компании-аутсайдеры, которым не дают шанса, — это потерянные рабочие места, нереализованные технологии, застой в развитии отраслей. Конкуренция должна быть честной, а не подавляющей.

Исследования показывают, что компании, занимающие слабые позиции, демонстрируют те же психологические паттерны, что и социальные аутсайдеры. Какие тут могут быть примеры?

Маленькие книжные магазины — отрасли производства, не входящие в альянсы крупных ритейлеров.

Фрилансеры — люди, вечно борющиеся за место под солнцем.

Аутсайдеры — это люди и компании, создающие шансы на успех там, где другие видят только тупики.

Если говорить о людях-аутсайдерах, то они испытывают уникальный комплекс переживаний:

хроническое чувство неполноценности (92% по данным Journal of Social Psychology);

эмоциональные качели между гневом и апатией;

физиологические проявления: бессонницу (67%), потерю аппетита (53%)/исследования APA.

Почему проблема аутсайдерства важна сегодня?

1. Эпоха гиперконкуренции

В мире, где 92% компаний терпят неудачу в первые три года (статистика Bloomberg), а социальные сети создают культ успешности, количество экономических и социальных аутсайдеров растёт экспоненциально.

2. Кризис идентичности

По данным ВОЗ (2023), 37% молодёжи испытывают чувство социальной непринадлежности — рекордный показатель за всю историю наблюдений.

3. Экономические потрясения

Пандемия и цифровая трансформация создали новые категории аутсайдеров:

работники отраслей производства, не входящие в цифровую экономику;

малый бизнес, занимающий на рынке уязвимые позиции.

Главные причины аутсайдерства

1. Социальные факторы

Буллинг в образовательных учреждениях (каждый пятый школьник по данным ЮНЕСКО).

Дискриминация по этническому, гендерному или возрастному признаку.

Кризис традиционных сообществ.

Типичные ошибки окружения:

токсичное подбадривание («Возьми себя в руки!»);

насильственная интеграция в чуждые сообщества;

стигматизация через ярлыки («лузер», «неудачник»).

2. Экономические причины

Глобализация, вытесняющая локальные бизнесы.

Технологический разрыв между крупными корпорациями и малыми предприятиями.

Неравный доступ к ресурсам и капиталу.

3. Психологические особенности

Высокочувствительные личности (15-20% населения).

Нейроотличные люди (аутизм, СДВГ).

Интроверты в экстравертированном мире

4. Системные барьеры

Жёсткие образовательные стандарты.

Корпоративные культуры, не принимающие разнообразия.

Финансовые системы, работающие против посторонних, занимающих на рынке нишевые позиции.

Аутсайдером может стать любой: из-за болезни, потери работы, нестандартного мышления. Сегодня — он, завтра — вы. Поддержка слабых звеньев делает систему устойчивее для всех.

Аутсайдерство и гениальность

Доктор Маргарет Хеффернан в своём исследовании Willful Blindness приводит любопытные данные: около 15% людей в любой социальной группе неизбежно становятся аутсайдерами. Их мозг буквально работает иначе: исследования fMRI показывают повышенную активность в зонах, отвечающих за креативное мышление.

Маргарет Хеффернан выявила удивительный парадокс: аутсайдеры часто обладают уникальным сочетанием качеств:

повышенная креативность (на 23% выше среднего по fMRI-исследованиям); устойчивость к давлению; нестандартное мышление.

Аутсайдеры видят то, что не замечают «встроенные» в систему. Их критика, творчество или бизнес-модели часто становятся прорывом. Но только если им дают слово. Многие гении начинали как изгои.

Игнорируя аутсайдеров, мы теряем инноваторов, художников, мыслителей, которые могли бы изменить мир.

История знает сотни примеров, когда изгои становились революционерами.

Стивен Спилберг в школе считался странным из-за дислексии.

Леди Гага в подростковом возрасте была изгоем среди сверстников.

Альберт Эйнштейн до четырёх лет не разговаривал, а учителя считали его неспособным.

В эпоху соцсетей аутсайдерство приобрело новые формы. Тот, кто в реальной жизни изгой, может стать кумиром миллионов онлайн. Яркий пример: Билли Айлиш, которая создала свою карьеру через интернет, минуя традиционные «фильтры» музыкальной индустрии. В 2015 году она, будучи подростком, опубликовала свой дебютный сингл Ocean Eyes, который быстро стал вирусным и привлёк внимание публики, что и стало отправной точкой для её будущей карьеры.

Социолог Роберт Мертон доказал, что система одинаково отвергает:

школьников-изгоев;

компании, занимающие маргинальные ниши;

людей с нестандартной внешностью.

Также он разработал теорию «самосбывающегося пророчества». Когда человеку постоянно говорят «ты неудачник», он начинает верить в это. Изначально ложное убеждение или предсказание, если воспринимается как истинное, может влиять на поведение человека. Но в конечном итоге оно сбывается.

Парадокс в том, что именно отвержение часто становится катализатором выдающихся достижений.

Закрывать глаза на аутсайдерство — значит мириться с несправедливостью, терять таланты и усугублять социальные разрывы. Вместо этого стоит учиться включать, а не исключать.

Цитируем писателя Малкольма Гладуэлла:

«В мире, где все пытаются быть как все, самое ценное — это умение быть другим».

Возможно, именно эти «чужаки» создадут будущее, в котором всем нам предстоит жить.

Как помочь аутсайдерам?

Проблема аутсайдерства требует комплексного решения, сочетающего:

социальные программы поддержки;

экономические механизмы включения;

психологическую помощь;

изменение общественного сознания.

Только так мы сможем превратить потенциальных людей, которые занимают замыкающие места, в драйверов новых социальных и экономических преобразований.

Процесс интеграции аутсайдера требует деликатности. Как отмечает психолог Гордон Ньюфелд: «Настоящая принадлежность начинается с права быть другим». Современные исследования (Harvard, 2023) показывают: 78% «успешных маргиналов» сохраняют элементы аутсайдерского мировоззрения, превращая его в конкурентное преимущество.

Выделяют три ключевых принципа работы с людьми-аутсайдерами.

Установка на рост — помочь увидеть свою уникальность как преимущество. Поиск «своего племени»: сообществ, где нестандартность ценится. Развитие эмоциональной устойчивости — техники работы с отвержением.

Что поможет аутсайдерам бизнеса?

Государственные программы поддержки. Ребрендинг слабостей как преимуществ. Создание альтернативных сетей сбыта.

Уникальные компетенции тех, кто прошёл этот путь:

гибкость мышления (на 35% выше нормы);

антихрупкость — способность расти от ударов;

экзистенциальная глубина — понимание многомерности жизни.

Как сказал философ Мишель Фуко:

«Именно на границах системы рождается новое».

Список источников и литературы: