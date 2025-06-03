Психолог назвал самый популярный запрос у россиян

Россияне обращаются к психологам, чтобы повысить самооценку и уверенность в себе. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Alter, клинический психолог Анастасия Черткова.

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«Проблемы с самооценкой и уверенностью в себе – самый популярный запрос на психотерапию, независимо от пола. При этом женщин чаще беспокоит тревога и выгорание, мужчин — депрессия, а тема отношений, вопреки ожиданиям, не вошла в топ запросов к психологу», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что женщины обращаются к психологу почти в четыре раза чаще мужчин.

«Вне зависимости от пола у всех респондентов в возрасте от 18 до 45 лет самой частой причиной для похода к психологу является желание обрести внутреннюю опору: стать увереннее и поднять самооценку. Также и те, и другие жалуются на то, что им сложно справляться с негативными эмоциями (раздражением, агрессией, виной и стыдом). При этом мужчины значительно чаще женщин приходят на терапию, чтобы избавиться от депрессии», — добавила эксперт.

По ее мнению, мужчины обращаются к психологу реже, но зачастую с более тяжелыми симптомами.

«Мужчины дольше откладывают обращение за помощью и менее склонны признавать эмоциональные проблемы. Такое поведение во многом связано с социальными нормами и особенностями воспитания: если для девочек выражать эмоции и прибегать к помощи — допустимо, то мальчиков приучают терпеть, а обращение мужчины за поддержкой все еще считается слабостью», — отметила Черткова.

Психолог добавила, что у женщин выше, чем у мужчин, уровень тревожных расстройств и продолжительного стресса.

«После 45 лет и у мужчин, и у женщин на верхнюю строчку в списке причин обращения к психологу взлетает депрессия. В этом возрасте мы также видим скачок числа тех, кто приходит на терапию впервые. Похоже, что усиление симптомов депрессии у людей более старших поколений, помимо прочих причин (возрастные кризисы, тяжелые обстоятельства и так далее), связано в том числе и с тем, что они не обращались за помощью ранее: пытались справиться со сложностями самостоятельно, но безуспешно», — предположила она.

Согласно аналитике, тема отношений с партнерами не вошла в приоритетные у психологов.