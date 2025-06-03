В Общественной палате заявили, что женщины обязаны уметь готовить

Активное развитие служб доставки еды отрицательно влияет на женщин, они чаще отказываются от готовки еды дома в пользу покупной продукции. Об этом в ходе круглого стола, организованного комиссией Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, заявил член Общественной палаты Михаил Аничкин, сообщает «Фонтанка».

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Общественник высказал мнение, что современные женщины, желающие обзавестись семьей, обязаны научиться готовить, но сложившаяся ситуация с курьерами этому не способствует.

«Несколько раз был свидетелем стороннего разговора, когда молодые дамы беседовали друг с другом и речь заходила о кулинарии. Из чего я понял, что они вообще не умеют готовить. И сходятся на том, что, к счастью, есть курьеры, которые привезут что угодно», — посетовал Аничкин.

Участник круглого стола подчеркнул, что женщина обязана научиться готовить, если хочет обзавестись семьей. Он подчеркнул, что «традиционное представление о взаимоотношениях внутри семьи сводится к тому, что женщина должна уметь готовить».