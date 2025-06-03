Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Большинство россиян сказали, что главным источником счастья для них является достойная зарплата. Так ответили 76% респондентов. Заработка до 100 тыс. рублей достаточно 10% респондентов. Исследование провел сервис «Работа.ру».

Дохода от 100 до 150 тыс. рублей хватит 21% участников опроса. Зарплата 150-200 тыс. рублей устроит 19% респондентов.

Заработок 200-300 тыс. рублей устроит 14% опрошенных и столько же хотели бы получать 300-500 тыс. рублей. Более полумиллиона - 16% опрошенных. Об этом написали «Известия».

Мужчины чаще выбирали зарплату 100-150 тыс. рублей и более 500 тыс. рублей (по 20%). Женщины называли сумму 100-150 тыс. рублей и 150-200 тыс. рублей (22 и 21% соответственно).

Респонденты также оценили свое счастье на уровне 1-5. Уровень 2 выбрали 13%, уровень 4 – 3,27%. Оценку 5 назвал каждый 10-й опрошенный россиянин (10%). Женщины чаще чем мужчины чувствуют себя счастливыми (13% и 7%).

Кстати, средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс. рублей.

Сообщалось, что медианная зарплата в России значительно ниже данных Росстата.