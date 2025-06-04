Психолог ответила, в чем опасность эмоционального выгорания

Психолог Анна Девятка рассказала в беседе с RT, как проявляется эмоциональное выгорание и к чему это состояние может привести, если его игнорировать.

«Эмоциональное выгорание подкрадывается незаметно. Человек чувствует усталость, раздражение, в том числе при общении с другими людьми — даже близкими. Чувствует, что его самооценка буквально на дне», — рассказала она.

Всё, за что человек себя ранее уважал, становится для него ненужным. Он убеждает себя, что ничего не достиг, а всё его действия ничего не стоят, заметила Девятка.

«Могут быть фразы «Меня всё равно обгонят молодые». А если это молодой человек, он может говорить: «Все места уже распределены, зачем что-то делать? Стремиться некуда». Самооценка буквально рассыпается», — пояснила психолог.

Дальше следует нервное истощение: у человека нарушается сон, трясутся руки, выпадают из рук предметы, он попадает в мелкие аварии, получает травмы, заметила она.

«Это всё признаки нервного истощения. Или человек может заплакать без причины. Даже в течение рабочего дня люди уходят плакать в туалет, потому что их нервная система перенапряжена. Удерживать рабочее напряжение — для них это сверхзадача. Им это уже очень сложно», — подчеркнула она.

По словам психолога, эмоциональное выгорание является предпосылкой депрессии.

«И окрашивает жизнь человека в депрессивный фон. Например, из-за злости, которая возникает на коллег и самого себя. Из-за неуспешности, которую человек ощущает. Энергетический фон падает, уходит в минор. Это может перерасти в глубокую депрессию, которую нужно будет разворачивать годами», — рассказала специалист.

Если у человека эмоциональное выгорание, одним отдыхом уже будет не обойтись, уточнила она.

«Нужно подключать и медикаменты, и обязательно людей, которые станут поддержкой», — подытожила Девятка.

Ранее в России предложили ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием.