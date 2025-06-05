Причины «рабочего» выгорания обнаружились дома

Все кажется рутиной. Мотивация исчезает. Накатывают головная боль, тошнота и головокружение. Одних обуревает сонливость, другие страдают от бессонницы. Ощущение бесконечного дня сурка становится невыносимым. Эти переживания хорошо знакомы тем, кто столкнулся с выгоранием. И они хорошо знают, как трудно понять причины этого состояния.

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До сих пор выгорание считалось явлением, связанным с работой. Всемирная организация здравоохранения определяет его как результат хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться. Однако новые данные подвергли сомнению это определение.

Слабая связь между работой и выгоранием

Одно из таких исследований проведено в Норвежском университете естественных и технических наук (NTNU), его результаты опубликованы в Journal of Psychosomatic Research.

Из 813 принявших в нем участие норвежских сотрудников с выгоранием более 70% ответили, что оно не связано с их работой.

Другие исследования показывают аналогичные результаты:

64% участников исследования из США указали, что их работа не была основной причиной выгорания;

исследование в Швейцарии дало схожие результаты;

крупный анализ 2020 года, включавший 48 исследований, также выявил, что связь между работой и выгоранием гораздо слабее, чем считалось ранее.

Термин «выгорание» был введен в 1970-х годах американским психологом Гербертом Фройденбергером. Это подслушанное у хиппи меткое определение он использовал для описания последствий сильного стресса и высоких идеалов у людей помогающих профессий. Позже понятие распространилось на любых работников.

«Даже в 1970-х связь между выгоранием и работой была слабо обоснована исследованиями, но это представление сохранялось как общепринятая истина долгие годы», — говорит психолог Ренцо Бьянки из NTNU.

Он опубликовал более сотни статей о выгорании и на изучении его причин собаку съел.

Личность влияет на выгорание

«Люди, переживающие выгорание, описывают стресс в повседневной жизни, который приводит к депрессивному состоянию. Можно назвать это депрессивным стрессом в жизни», — объясняет исследователь.

По его словам, стресс может быть вызван семейными проблемами, связанными с детьми или партнером. Некоторые сталкиваются с нарушениями сна, физическими заболеваниями или другими проблемами со здоровьем, и не все реагируют на стресс одинаково.

«Для людей с тревожным типом личности переживания и стресс могут отнимать много энергии, даже если дело не только в работе. Думаю, важно исследовать это глубже, особенно влияние личности. Постоянное беспокойство о том, что может пойти не так, истощает», — уверен Бьянки.

Хорошие коллеги и самостоятельность помогают

Однако для некоторых людей работа действительно является причиной. Чем выше уровень выгорания, тем вероятнее, что его причина — в работе, выяснили в NTNU.

ВОЗ перечисляет факторы, которые могут ухудшить психическое здоровье на рабочем месте:

недостаточное использование навыков или недостаточная квалификация;

чрезмерная нагрузка или темп работы, нехватка персонала;

долгие, неудобные или негибкие часы работы;

отсутствие контроля над задачами или нагрузкой;

небезопасные или плохие условия труда;

корпоративная культура, поощряющая негативное поведение;

недостаточная поддержка коллег или авторитарное руководство;

насилие, домогательства или издевательства;

дискриминация и исключение;

неясные должностные обязанности;

несоответствующее повышение или понижение;

нестабильность работы, низкая зарплата или отсутствие карьерного роста;

конфликт между работой и личной жизнью.

Многочисленные исследования показывают, что люди, которые чувствуют поддержку коллег, стабильность работы и самостоятельность, менее склонны к выгоранию.

«Эти три фактора дают профилактический эффект. На мой взгляд, условия труда для многих улучшились, и теперь больше внимания уделяется психическому здоровью», — отмечает Бьянки.

У него же есть свой личный способ профилактики выгорания.

Любите свою работу

«Мой рецепт — я люблю свою работу. Были периоды, когда я работал по 80 часов в неделю, но мне это нравилось. Я много трудился, чтобы стать доцентом, и мне повезло достичь этой цели. Не всем так везет — найти работу, которую любишь, и поэтому легче переносить стресс. Но важно найти дело, которое имеет смысл, и прилагать усилия для успеха», — подчеркивает Бьянки.

Он озвучил еще один важный момент, которому уделяется недостаточно внимания на работе.