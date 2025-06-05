Психологи объяснили, как избежать неприятностей на сайте знакомств

Вечерняя Москва

Девушкам, которые сидят на сайтах знакомств, не нужно пренебрегать своей интуицией. Об этом напомнил психолог Сергей Корольков.

Как избежать неприятностей на сайте знакомств
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Если вам кажется, что что-то не так, — это повод поставить общение на паузу и разобраться, что происходит. Если вас при этом будут обвинять в чем-то или пытаться манипулировать — это точно не ваш человек, — объяснил психолог.

Специалист рассказал, что за годы работы к нему неоднократно обращались женщины, пострадавшие от мужчин, с которыми они познакомились в Сети. По его словам, некоторые из мужчин старались добиться от них сексуальной близости как можно скорее, в других случаях женщины сталкивались с манипуляциями и попадали в абьюзивные отношения, сообщает Regions.

В свою очередь адвокат Алексей Цыганов сообщил, что злоумышленнику, который напал на девушку, познакомившись с ней через сайт знакомств, может грозить до семи лет лишения свободы.

Он посоветовал женщинам рассказывать друзьям или родственникам о свиданиях с мужчиной, с которым они познакомились в Сети, а также предупреждать о том, где назначена встреча.

Выходя из-за столика в туалет, лучше брать с собой личные вещи, а также не оставлять недопитый бокал без присмотра. Важно также заранее придумать повод, чтобы уйти со свидания, если что-то пойдет не так, — посоветовал Цыганов в беседе с Regions.

Дом мужчины может рассказать о нем больше, чем анкета на сайте знакомств. Там вы можете узнать его уровень заботы о себе и даже оценить отношение к вам. На какие детали стоит обратить внимание при первом визите, чтобы распознать и тревожные звоночки, и приятные сигналы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

Многие специалисты не рекомендуют вступать в новые отношения сразу после расставания. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского, почему нужно взять паузу после разрыва и когда можно начинать новый роман.