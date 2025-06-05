Как избежать неприятностей на сайте знакомств

Девушкам, которые сидят на сайтах знакомств, не нужно пренебрегать своей интуицией. Об этом напомнил психолог Сергей Корольков.

© Вечерняя Москва

Если вам кажется, что что-то не так, — это повод поставить общение на паузу и разобраться, что происходит. Если вас при этом будут обвинять в чем-то или пытаться манипулировать — это точно не ваш человек, — объяснил психолог.

Специалист рассказал, что за годы работы к нему неоднократно обращались женщины, пострадавшие от мужчин, с которыми они познакомились в Сети. По его словам, некоторые из мужчин старались добиться от них сексуальной близости как можно скорее, в других случаях женщины сталкивались с манипуляциями и попадали в абьюзивные отношения, сообщает Regions.

В свою очередь адвокат Алексей Цыганов сообщил, что злоумышленнику, который напал на девушку, познакомившись с ней через сайт знакомств, может грозить до семи лет лишения свободы.

Он посоветовал женщинам рассказывать друзьям или родственникам о свиданиях с мужчиной, с которым они познакомились в Сети, а также предупреждать о том, где назначена встреча.

Выходя из-за столика в туалет, лучше брать с собой личные вещи, а также не оставлять недопитый бокал без присмотра. Важно также заранее придумать повод, чтобы уйти со свидания, если что-то пойдет не так, — посоветовал Цыганов в беседе с Regions.

Дом мужчины может рассказать о нем больше, чем анкета на сайте знакомств. Там вы можете узнать его уровень заботы о себе и даже оценить отношение к вам. На какие детали стоит обратить внимание при первом визите, чтобы распознать и тревожные звоночки, и приятные сигналы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

Многие специалисты не рекомендуют вступать в новые отношения сразу после расставания. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского, почему нужно взять паузу после разрыва и когда можно начинать новый роман.