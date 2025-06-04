Что такое «soft life» и почему успешные женщины выбирают этот образ жизни

Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. В эпоху культа карьеры и личных достижений люди часто лихорадочно бегут покорять новые вершины, порой даже не задумываясь, зачем им это нужно. Многие специалисты уверены: постоянное напряжение и высокий уровень тревоги являются главными причинами разного рода заболеваний. Психолог Анжелика Штырлова рассказала, как сделать свою жизнь спокойнее и счастливее.

«Вокруг то и дело убеждают в том, что нужно повышать свою эффективность, многозадачность, но никто не предупреждает, что именно такой подход, не знающий меры, и приводит к выгоранию и потери вкуса к жизни»,– комментирует эксперт.

Именно поэтому все актуальнее становится soft life. Это образ жизни, в основе которого лежат маленькие радости без постоянной борьбы. Его философия призывает к заботе о ментальном состоянии, получению удовольствия от рутины, отказу от переутомления и умению выбирать себя.

Само состояние расслабления наиболее благоприятно влияет на женскую жизнь: оно раскрывает нежность, чувственность и доверие к миру. Подход soft life невозможен без одной вещи — готовности отдавать. Отдавать задачи, контроль, перфекционизм. Успешные люди умеют делегировать. Они изначально выстраивают процессы, которые эффективно работают сами. Приверженцы этого мировоззрения не гонятся за упущенной выгодой в ущерб себе, а наоборот стараются освободиться от лишнего в пользу личного времени. Согласитесь, вечер пятницы куда приятнее провести с семьей или друзьями, не дергаясь от каждого звонка. Ведь энергия — ценный ресурс, и то, куда мы ее направляем, во многом определяет нашу жизнь. Поэтому крайне важно стремиться грамотно выстраивать планы, не жертвуя самым дорогим, что у нас есть.

«Более того, в состоянии расслабления наш мозг работает гораздо эффективнее: не затрачивая энергию на тревогу и стресс, внимание становится чище, что позволяет видеть больше интересных вариантов развития событий», — подмечает психолог.

Как начать жить в формате «soft life»

Вот, что многим помогает выдохнуть и почувствовать себя лучше: