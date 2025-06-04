Что такое «soft life» и почему успешные женщины выбирают этот образ жизни

Мода на «soft life»: что это и почему все успешные женщины выбирают этот образ жизни
Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. В эпоху культа карьеры и личных достижений люди часто лихорадочно бегут покорять новые вершины, порой даже не задумываясь, зачем им это нужно. Многие специалисты уверены: постоянное напряжение и высокий уровень тревоги являются главными причинами разного рода заболеваний. Психолог Анжелика Штырлова рассказала, как сделать свою жизнь спокойнее и счастливее.
«Вокруг то и дело убеждают в том, что нужно повышать свою эффективность, многозадачность, но никто не предупреждает, что именно такой подход, не знающий меры, и приводит к выгоранию и потери вкуса к жизни»,– комментирует эксперт.
Именно поэтому все актуальнее становится soft life. Это образ жизни, в основе которого лежат маленькие радости без постоянной борьбы. Его философия призывает к заботе о ментальном состоянии, получению удовольствия от рутины, отказу от переутомления и умению выбирать себя.
Само состояние расслабления наиболее благоприятно влияет на женскую жизнь: оно раскрывает нежность, чувственность и доверие к миру. Подход soft life невозможен без одной вещи — готовности отдавать. Отдавать задачи, контроль, перфекционизм. Успешные люди умеют делегировать. Они изначально выстраивают процессы, которые эффективно работают сами. Приверженцы этого мировоззрения не гонятся за упущенной выгодой в ущерб себе, а наоборот стараются освободиться от лишнего в пользу личного времени. Согласитесь, вечер пятницы куда приятнее провести с семьей или друзьями, не дергаясь от каждого звонка. Ведь энергия — ценный ресурс, и то, куда мы ее направляем, во многом определяет нашу жизнь. Поэтому крайне важно стремиться грамотно выстраивать планы, не жертвуя самым дорогим, что у нас есть.
«Более того, в состоянии расслабления наш мозг работает гораздо эффективнее: не затрачивая энергию на тревогу и стресс, внимание становится чище, что позволяет видеть больше интересных вариантов развития событий», — подмечает психолог.
Как начать жить в формате «soft life»
Вот, что многим помогает выдохнуть и почувствовать себя лучше:
- Проверьте, куда уходит энергия — составьте список того, что действительно вас выматывает. Не только работа — общение, соцсети, даже «добрые дела» для всех, кроме себя. Если ощущаете после чего-то опустошение — это первый кандидат на пересмотр.
- Сделайте «расхламление» обязанностей — перестаньте быть супергероем. Делегируйте, автоматизируйте, отказывайтесь. Старайтесь не брать все на себя, если этого можно избежать.
- Введите мягкие ритуалы — soft life начинается с утра. Не с телефона и тревожных новостей, а с тишины, теплого чая, короткой прогулки или медленной зарядки. День должен начинаться с вас, а не с задач.
- Разрешите себе выбирать простое — не обязательно каждый ужин превращать в гастрошедевр, а утро — в марафон продуктивности. Жить мягко — это выбирать комфорт и позволять себе иногда быть слабой.
- Говорите «нет» — спокойно и без чувства вины — люди уважают тех, кто умеет ставить границы. Каждый раз, когда вы говорите «да» кому-то, подумайте — не говорите ли вы «нет» себе? Не перегружайте себя, чтобы быть удобной.
- Ведите «дневник отката» — пишите, когда снова начинаете работать на износ, тревожиться без причины или возвращаться в режим «надо быть лучше». Заметили откат — мягко верните себя. Не ругайте. Просто напомните: вы выбрали жить по-другому.
- Научитесь отдыхать до выгорания — самая частая ошибка — лечить, когда уже все болит. Лучше планируйте отдых заранее: как встречу с важным человеком. Потому что вы и есть этот важный человек.
- Выключайте режим многозадачности — научитесь сосредотачиваться на чем-то одном. Например, если вы обедаете, насладитесь моментом без телефона или шума телевизора. Вы удивитесь, как приятно периодически ощущать настоящий момент без поступающих извне мыслей и тревог.