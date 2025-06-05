Названы пять способов разнообразить мастурбацию

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что если мастурбация стала скучной, ее всегда можно разнообразить. Пять способов сделать это, она раскрыла изданию Metropoles.

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Араужо посоветовала для начала попробовать новые техники. Например, человеку после приближения к оргазму стоит остановиться прямо перед его достижением и начать процесс заново, пояснила она.

По словам сексолога, нужно регулярно читать эротическую литературу, чтобы развить воображение. Кроме того, можно позаимствовать способы мастурбации из порно, причем речь идет не только о фильмах, но и об аудиоконтенте. Наконец, Араужо посоветовала пообщаться с друзьями, чтобы выяснить, как они занимаются самоудовлетворением, и использовать различные секс-игрушки.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация положительно влияет на здоровье пожилых людей. По ее словам, благодаря самоудовлетворению можно нормализовать артериальное давление.