Мужчины перечислили самые возбуждающие женские фразы в постели

Мужчины перечислили женские фразы в постели, которые считают самыми возбуждающими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Большинство мужчин признались, что их возбуждает просьба не останавливаться.

«"Не останавливайся". Я просто хочу знать, что хорошо справляюсь», – StochasticLife пользователь Reddit.

Других пользователей очень волнуют комплименты их половым органам.

«Недавно мне сказали, несмотря на небольшой языковой барьер: "У тебя красивый пенис". Мой пенис был очень доволен этим комплиментом», – cdcassette пользователь Reddit.

Также многие мужчины рассказали, что сходят с ума от признаний женщин в скором оргазме.

«Если женщина говорит мне, что она сейчас кончит, то все кончено, ха-ха. Приходится очень сильно концентрироваться, чтобы продержаться эти последние несколько мгновений и убедиться, что она получит свое. Нет ничего лучше, чем кончать вместе», – PracticalSeason7007.

Ранее любители порно рассказали о сюжетах фильмов для взрослых, которые нашли самыми оригинальными. Один мужчина вспомнил, что видел необычный поворот с поломкой «четвертой стены» между кино и зрителем в порно с сюжетом о доставщике пиццы.