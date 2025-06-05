Чего боятся богатые люди в России

Самая распространенная тревога у обеспеченных россиян - потерять свое состояние, рассказали НСН психологи.

Состоятельные граждане в России страдают хронической тревогой из-за боязни всё потерять, а те, у кого нет денег, боятся за будущее своих детей, рассказала НСН доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович.

«У богатых самая распространенная проблема: как справиться с хронической тревогой. Потому что состояние сегодня может быть, а завтра нет. Чем больше ты имеешь, тем больше боишься потерять. А менее состоятельных граждан чаще волнует ответственность перед детьми: что я могу сделать для своего ребенка, чтобы он не чувствовал себя обделенным в этой жизни», - рассказала специалист.

Богатых граждан также беспокоят проблемы взаимоотношений с детьми и партнерами, а также утраты смыслов, рассказала НСН кандидат психологических наук, руководитель «Центра психологической поддержки людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях» Гули Базарова.

«Обеспеченные люди чаще всего обращаются из-за проблем со своими наследниками. Ко мне обращаются родители, которые не понимают, как справляться с детьми-подростками. Очень обеспеченные семейные пары пытаются понять, каким образом жить вторую часть своей жизни. Они хотят не просто проработать свои семейные отношения, а найти ответ на вопрос, продолжать ли вместе жить или отношения уже исчерпали себя и лучше благородно разойтись. Обращаются с кризисом среднего возраста: вроде бы все есть, но ничего не хочется. Такой кризис у нас продолжается с 2000-х годов. Один клиент сказал: "Понты остались, а доходы не те"», - рассказала практикующий психолог.

От менее обеспеченных россиян стали поступать запросы на помощь из-за состояния одиночества, тревожности и утраты радости в жизни.

«У менее обеспеченных людей чаще всего проблемы связаны с одиночеством и отсутствием радости. Как будто под копирку люди из разных уголков страны пишут, что их все перестало радовать, и что с этим делать. Много запросов о повышенной тревожности. Другие частые темы - взаимоотношения с пожилыми родителями и с детьми-подростками, измены и предательства», - добавила Базарова.

Клинический психолог Татьяна Чернякова в разговоре с НСН ранее рассказала, что рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике и увеличившемся количестве стрессов.