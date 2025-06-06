Эксперт перечислил симптомы эмоционального выгорания

На эмоциональное выгорание могут указывать проблемы со сном, психическим и физическим здоровьем, а также трудоголизм и испорченные отношения с близкими, сказала НСН Оксана Дажун.

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Выгорание можно вычислить по четырем основным признакам – проблемам с психическим здоровьем, нарушениям психики, нездоровой увлеченности работой и самоустранению от общения с близкими людьми. Об этом в пресс-центре НСН заявила HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун.

«Есть четыре признака, на которые следует обратить внимание. Первый – это тело, которое всегда даст подсказку, чаще всего через сон. Либо человек очень много спит, но просыпается уже уставшим, либо, наоборот, не может уснуть. Тело может также подавать сигналы через расстройство кишечника или желудка. Если это переходит в систему, стоит обратить внимание. Второй признак – если работа стала захватывать все больше и больше, человек забывает о собственных интересах. Третий признак – страдают отношения. Например, нет желания встречаться с друзьями, человек постепенно изолируется, выпадает из социума. Наконец, четвертый признак – нарушена нервная система: вдруг захотелось поплакать или, наоборот, возникает беспричинный смех. Психика начинает сбрасывать излишнее напряжение, порой не очень адекватными способами. Если появились сигналы во всех четырех сферах, пора бежать к доктору», — сказала Дажун.

Ранее психотерапевт Василий Шуров заявил, что отдых не поможет людям, испытывающим эмоциональное выгорание на работе.