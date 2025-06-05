Какие люди склонны откладывать дела на ночь

Новое исследование, которое будет представлено на ежегодной конференции SLEEP 2025 в Сиэтле, обнаружило, что прокрастинация перед сном у молодых взрослых людей связана с определенными личностными чертами, в частности — склонностью к депрессии.

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Результаты показывают, что прокрастинирование перед сном связано с более высоким уровнем невротизма и низким уровнем отвественности и экстраверсии.

«Наше исследование показало, что люди, которые систематически откладывают время сна, чтобы завершить работу ночью, на самом деле делают это не ради более захватывающих, увлекательных или приятных занятий. Наоборот, люди сообщали о переживаниях, особенно подчеркивая склонность к негативным эмоциям», — сказал ведущий автор Стивен Карлсон, докторант кафедры психологии Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

В исследовании приняли участие 390 человек, их средний возраст 24 лет. Они заполнили анкету хронотипа: «сова» или «жаворонок». Участники также заполнили анкету для оценки пяти личностных черт: невротизма, экстраверсии, открытости, дружелюбности и ответственности. Люди вели дневник сна в течение 14 дней.