Что поможет избежать выгорания

Россиянам следует продумать четкий план на случай своего увольнения – это главный способ избежать профессионального и эмоционального выгорания, считает психолог Анастасия Нежевец. Важно уделять внимание всем сферам жизни, а также тратить на отдых 40% времени бодрствования, отметила она в пресс-центре НСН.

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«В первую очередь человек должен решить, что он будет делать, если его уволят. Должен быть некий план Б», — считает психолог.

Помогает человеку на грани увольнения наличие четкого графика работы, расписания, на которое можно ориентироваться, чтобы уделять внимание не только профессиональному развитию, но и другим сферам жизни. В частности, по мнению Нежевец, нельзя забывать о семье, отношениях и развитии самой личности – это включает в себя мышление, таланты, духовность, различные навыки и знания.

Также психолог призвала отдыхать 40% от общего времени, которое человек находится в состоянии бодрствования – то есть за исключением полноценного сна.

«Когда все эти сферы закрываются, у человека есть силы и возможности для реализации», – заключила специалист.

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров. Причем 77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе. На этом фоне российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график. Более того, глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду разрешить сотрудникам российских предприятий брать дополнительный отпуск из-за выгорания.