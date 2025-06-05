Как распознать абьюз в отношениях: примеры из сериалов

В современных российских сериалах часто открыто затрагивается тема неблагополучных отношений, но что же они на самом деле из себя представляют? В последнее время мы отовсюду слышим про «токсичные отношения» и «абьюз», и многие интерпретируют эти понятия так, как им нравится. Что же на самом деле с профессиональной точки зрения означают эти понятия? Как обезопасить себя от таких отношений? На какие «звоночки» обращать внимание изначально?

Психолог сервиса Alter Анна Девятка помогла ИА «Уральский меридиан» составить список так называемых «ред-флагов» и проявлений абьюза:

Абьюзер унижает и пренебрегает чувствами партнера. Один партнер постоянно унижает другого и его чувства игнорируются ради эгоистичных целей агрессора.

Происходит объективация личности: жертва воспринимается не как человек, а как инструмент для удовлетворения потребностей доминирующего партнера. От нее требуют соответствовать придуманному образу без права на собственные переживания.

Жертве запрещают выражать эмоции и переживания: попытки говорить о своих чувствах пресекаются, обесцениваются или игнорируются.

Часто все скрывается за фасадом идеальных отношений. Внешне отношения могут выглядеть образцовыми, с превозношением партнера, но без настоящей эмпатии и взаимопонимания.

Абьюзер требует полного подчинения. Партнер должен подстраиваться под ритм и желания доминанта, а обслуживание эмоциональных потребностей абьюзера становится смыслом жизни жертвы.

Нескрытый эгоизм и доминирование: один партнер ставит свои ощущения и потребности превыше всего, требует быть рядом любой ценой, не учитывая чувства другого.

Психологически давит и контролирует: занимает доминирующую позицию и подавляет. Любые проявления силы или самостоятельности партнера встречаются унижением и попытками сломать самооценку.

У жертвы появляется тревога и ощущение растворения личности: она становится зависимой и теряет ощущение собственной ценности. Возникает страх жаловаться или полагаться на партнера из-за обесценивания или наказания.

Абьюзер игнорирует и нарушает границы другого человека ради собственных целей.

В отношениях присутствуют двойные стандарты и двойная мораль. Один человек требует верности и порядочности от второй половины, но сам ведет себя аморально. Он ревнует, но сам свободно изменяет или ищет утешение на стороне. Переносит свои ожидания и поведение на партнера.

Агрессорам свойственна агрессивная или пренебрежительная манера общения. Абьюзеры общаются с позиции доминирования и давления, не учитывают чувства других, навязывают свою волю.

Эти и другие красные флаги можно заметить в популярных сейчас тру-крайм произведениях: сценаристы выкручивают на максимум психологический портрет агрессора. Часто акцентируются внимание на ярко выраженных чертах абьюзера: эгоизм, манипуляции, агрессия, отсутствие эмпатии. Также абьюзер часто представлен как человек с «двойным лицом»: на публике он может казаться обаятельным, успешным и даже заботливым, а в личной жизни – жестоким и подавляющим. Это помогает зрителю или читателю лучше понять природу насилия и подчёркивает, что абьюз не всегда очевиден окружающим.

В каких сериалах можно наглядно увидеть проявления абьюза:

«Роковой подарок», 2024 – детективный мини-сериал по роману Татьяны Устиновой. Писательнице нужно доказать свою непричастность к убийству.

«Я ничего не помню», 2025 (PREMIER) – напряженный психологический триллер с загадкой в центре сюжета про потерю памяти, кризис в отношениях, галлюцинации и откровения из прошлого.

«Я знаю, кто тебя убил», 2024 (Wink) – жесткий триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь о мести и похищении ребенка.

«Сама виновата?», 2023 («Иви») – дикая история любви и зверства, сериал, основанный на реальных событиях в городе Серпухов.

«Чёрное облако», 2023 (Okko) – психологический телесериал, балансирующий на грани детектива, паранормального и семейной драмы. Триллер о злости и загадочных убийствах.

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