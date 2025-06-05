Как распознать абьюз в отношениях: мнение психолога и примеры из сериалов

Уральский меридиан

В современных российских сериалах часто открыто затрагивается тема неблагополучных отношений, но что же они на самом деле из себя представляют? В последнее время мы отовсюду слышим про «токсичные отношения» и «абьюз», и многие интерпретируют эти понятия так, как им нравится. Что же на самом деле с профессиональной точки зрения означают эти понятия? Как обезопасить себя от таких отношений? На какие «звоночки» обращать внимание изначально?

Как распознать абьюз в отношениях: примеры из сериалов
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Психолог сервиса Alter Анна Девятка помогла ИА «Уральский меридиан» составить список так называемых «ред-флагов» и проявлений абьюза:

  • Абьюзер унижает и пренебрегает чувствами партнера. Один партнер постоянно унижает другого и его чувства игнорируются ради эгоистичных целей агрессора.
  • Происходит объективация личности: жертва воспринимается не как человек, а как инструмент для удовлетворения потребностей доминирующего партнера. От нее требуют соответствовать придуманному образу без права на собственные переживания.
  • Жертве запрещают выражать эмоции и переживания: попытки говорить о своих чувствах пресекаются, обесцениваются или игнорируются.
  • Часто все скрывается за фасадом идеальных отношений. Внешне отношения могут выглядеть образцовыми, с превозношением партнера, но без настоящей эмпатии и взаимопонимания.
  • Абьюзер требует полного подчинения. Партнер должен подстраиваться под ритм и желания доминанта, а обслуживание эмоциональных потребностей абьюзера становится смыслом жизни жертвы.
  • Нескрытый эгоизм и доминирование: один партнер ставит свои ощущения и потребности превыше всего, требует быть рядом любой ценой, не учитывая чувства другого.
  • Психологически давит и контролирует: занимает доминирующую позицию и подавляет. Любые проявления силы или самостоятельности партнера встречаются унижением и попытками сломать самооценку.
  • У жертвы появляется тревога и ощущение растворения личности: она становится зависимой и теряет ощущение собственной ценности. Возникает страх жаловаться или полагаться на партнера из-за обесценивания или наказания.
  • Абьюзер игнорирует и нарушает границы другого человека ради собственных целей.
  • В отношениях присутствуют двойные стандарты и двойная мораль. Один человек требует верности и порядочности от второй половины, но сам ведет себя аморально. Он ревнует, но сам свободно изменяет или ищет утешение на стороне. Переносит свои ожидания и поведение на партнера.
  • Агрессорам свойственна агрессивная или пренебрежительная манера общения. Абьюзеры общаются с позиции доминирования и давления, не учитывают чувства других, навязывают свою волю.

Эти и другие красные флаги можно заметить в популярных сейчас тру-крайм произведениях: сценаристы выкручивают на максимум психологический портрет агрессора. Часто акцентируются внимание на ярко выраженных чертах абьюзера: эгоизм, манипуляции, агрессия, отсутствие эмпатии. Также абьюзер часто представлен как человек с «двойным лицом»: на публике он может казаться обаятельным, успешным и даже заботливым, а в личной жизни – жестоким и подавляющим. Это помогает зрителю или читателю лучше понять природу насилия и подчёркивает, что абьюз не всегда очевиден окружающим.

В каких сериалах можно наглядно увидеть проявления абьюза:

  • «Роковой подарок», 2024 – детективный мини-сериал по роману Татьяны Устиновой. Писательнице нужно доказать свою непричастность к убийству.
  • «Я ничего не помню», 2025 (PREMIER) – напряженный психологический триллер с загадкой в центре сюжета про потерю памяти, кризис в отношениях, галлюцинации и откровения из прошлого.
  • «Я знаю, кто тебя убил», 2024 (Wink) – жесткий триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь о мести и похищении ребенка.
  • «Сама виновата?», 2023 («Иви») – дикая история любви и зверства, сериал, основанный на реальных событиях в городе Серпухов.
  • «Чёрное облако», 2023 (Okko) – психологический телесериал, балансирующий на грани детектива, паранормального и семейной драмы. Триллер о злости и загадочных убийствах.

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