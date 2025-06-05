Как решить проблему одиночества

Психолог Григорович рассказала о способе решить проблему одиночества
Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как можно решить проблему одиночества.
В беседе с НСН эксперт отметила, что в настоящее время с таким вопросом к психологу обращается каждый пятый обратившийся.
По словам специалиста, такому человеку в первую очередь следует начать с формирования собственного пространства и независимости.
Помощниками в этом начинании могут стать чувство собственного достоинства и активная деятельность, добавила психолог.
Ранее психолог Анна Девятка рассказала в беседе с RT, как проявляется эмоциональное выгорание и к чему это состояние может привести, если его игнорировать.