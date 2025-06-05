Как решить проблему одиночества

Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как можно решить проблему одиночества.

В беседе с НСН эксперт отметила, что в настоящее время с таким вопросом к психологу обращается каждый пятый обратившийся.

По словам специалиста, такому человеку в первую очередь следует начать с формирования собственного пространства и независимости.

Помощниками в этом начинании могут стать чувство собственного достоинства и активная деятельность, добавила психолог.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала в беседе с RT, как проявляется эмоциональное выгорание и к чему это состояние может привести, если его игнорировать.